Sourou/Rentrée pédagogique: Le directeur provincial en charge de l’Enseignement secondaire galvanise les acteurs de l’éducation

Tougan, 1 oct. 2025 (AIB)- Le directeur provincial en charge de l’Enseignement secondaire du Sourou, Joseph Karambiri a effectué ce mercredi, marquant le 1er jour de la rentrée pédagogique 2025- 2026, une tournée dans certains établissements de la ville pour galvaniser les acteurs de l’éducation de sa province.

Le directeur provincial de l’enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique du Sourou, Joseph Karambiri a effectué le mercredi 1er octobre 2025 marquant le jour de la rentrée pédagogique et académique au Burkina Faso, une tournée dans des établissements secondaires de la ville de Tougan.

« Ce mercredi 1er octobre 2025, marque le début effectif des cours dans les classes. Je suis venu encourager tous les acteurs et m’assurer de l’effectivité du démarrage des cours et de la mise en place des instances », a- t-il déclaré au premier site du lycée provincial de Tougan.

Pour M. Karambiri, la province du Sourou a fait de bons résultats aux différents examens l’année écoulée, grâce à l’engagement et à la résilience de tous les acteurs.

« Je les invite à maintenir cette détermination pour un bon déroulement de l’année scolaire 2025-2026 et pour plus de résultats en fin d’année », a -t-il ajouté.

Le directeur provincial en charge de l’Enseignement secondaire a invité les élèves à travailler dans la discipline, à respecter les consignes de leurs enseignants et éducateurs et a souhaité une bonne année scolaire à tous les acteurs.

Après le premier site du lycée provincial, M. Karambiri s’est rendu au collège d’enseignement général (CEG) de Tougan, au lycée municipal, au lycée de Zizinda, au lycée technique et plusieurs autres établissements de la ville de Tougan.

Agence d’information du Burkina

