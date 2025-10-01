Sahel : Les élèves reprennent le chemin de l’école sous le signe de la continuité éducative

Dori, 1er octobre 2025 (AIB)-Les écoliers et élèves de la région du Sahel ont repris, ce mercredi 1er octobre 2025, le chemin des classes. Le gouverneur de la région, M. Abdoul Karim Zongo, a marqué cette rentrée par une visite à l’école primaire Dori C, en compagnie des corps constitués, des enseignants, des encadreurs pédagogiques et des parents d’élèves.

Selon le directeur régional de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle du Sahel, M. Elhadji Boubacar, la rentrée scolaire 2025-2026 est placée sous le signe de la continuité éducative.

Il a réaffirmé l’engagement des acteurs à poursuivre et à renforcer l’œuvre éducative dans la région, saluant l’accompagnement constant des autorités administratives, des partenaires et de la communauté éducative.

Il a également précisé que la région est résolument engagée dans les réformes éducatives, avec des encadreurs pédagogiques et des enseignants désormais outillés pour relever les défis.

De son côté, le gouverneur Abdoul Karim Zongo a déclaré être venu encourager et motiver les élèves, les enseignants et les encadreurs pédagogiques, tout en rappelant que l’école dans la région évolue dans un contexte sécuritaire difficile.

Il a invité les enseignants à inculquer aux élèves des valeurs civiques et citoyennes telles que le patriotisme, la discipline, l’intégrité et le vivre-ensemble, indispensables à la construction d’une société plus résiliente et unie.

Au plan académique, la région du Sahel a enregistré en 2025 des résultats jugés encourageants aux examens scolaires, avec un taux de réussite de 88,58 % au Certificat d’études primaires (CEP), 45,78 % au Brevet d’études du premier cycle (BEPC), 59,68 % au Brevet d’études professionnelles (BEP) et 67,40 % au baccalauréat.

Pour le gouverneur, ces performances constituent une base solide qu’il faut consolider. « J’exhorte l’ensemble des acteurs à hisser encore plus haut l’étendard de la région », a-t-il lancé.

En retour, enseignants et élèves ont affirmé mesurer pleinement l’ampleur de leurs responsabilités et se sont engagés à relever les défis de cette nouvelle année scolaire.

La rentrée scolaire 2025-2026 dans le Sahel se place donc sous un double signe : la continuité éducative et la résilience face aux défis sécuritaires. Autorités, enseignants, parents et élèves se disent déterminés à conjuguer leurs efforts pour maintenir la dynamique en cours et améliorer les performances scolaires de la région.

Ali Mamoudou Maïga

AIB / Séno