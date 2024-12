11 déc/Centre-Nord : 101 récipiendaires distingués

Kaya, (AIB)-À l’instar des autres régions du Burkina Faso, le Centre-Nord a célébré les festivités traditionnelles du 11-Décembre à la place du défilé. La cérémonie, présidée par le gouverneur Blaise Ouédraogo, a été marquée par une revue de troupes, la lecture du discours du Chef de l’État et la distinction de 101 récipiendaires issus des provinces du Bam, du Namentenga et du Sanmatenga.

Ces 101 récipiendaires, qu’ils soient personnes physiques ou morales, ont été honorés pour leur sacrifice et leur dévouement envers la Nation burkinabè.

Parmi eux, 18 ont été élevés au rang de Chevalier de l’Ordre de l’Étalon, tandis que 2 ont été faits Officier de l’Ordre du Mérite burkinabè.

En outre, 30 personnes ont été distinguées comme Chevaliers de l’Ordre du Mérite burkinabè, et 13 autres ont été élevées au rang de Chevalier de l’Ordre du Mérite et du Développement rural.

On note également la distinction d’un Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’administration et du travail, un autre de l’Ordre du Mérite de la jeunesse et des sports, un troisième de l’Ordre du Mérite du commerce et de l’industrie, et 9 Chevaliers de l’Ordre du Mérite de la santé et de l’action sociale.

Enfin, 22 récipiendaires ont reçu la médaille d’honneur des collectivités locales.

Ces distinctions, qui valorisent l’abnégation et l’engagement de leurs bénéficiaires, ont suscité des témoignages de gratitude.

Le haut-commissaire du Sanmatenga, Idrissa Gamsonré, élevé au rang de Chevalier de l’Ordre de l’Étalon après 16 années de service, a dédié sa médaille à ses collaborateurs, soulignant qu’elle représente le fruit des efforts collectifs de son administration.

Le commandant de la police municipale de Kaya, le lieutenant Frédéric Baly Batiana, a également été honoré après 24 ans de service.

En recevant la médaille d’honneur des collectivités locales, il a exprimé sa joie et sa fierté, tout en invitant ses collaborateurs à faire preuve de patience et à continuer leur travail avec détermination.

Les associations de personnes en situation de handicap ont également été mises à l’honneur. L’Association des femmes handicapées du Sanmatenga a été décorée Chevalier de l’Ordre du Mérite de la santé et de l’action sociale, avec agrafe action sociale.

Salamata Kafando, présidente de l’association, a exprimé sa reconnaissance et encouragé chacun à contribuer activement au développement du Burkina Faso.

Dans son discours, le gouverneur du Centre-Nord, Blaise Ouédraogo, a salué les efforts de résilience des populations de la région et les a exhortées à rester unies et déterminées pour triompher des forces du mal et garantir la stabilité et le développement du pays.

Agence d’information du Burkina

AIO/es/ata