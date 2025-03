BURKINA-MOUHOUN-SOCIALE-MICROFINANCE-INSTITUTION

Mouhoun/Mutuelle sociale et institutions de microfinance : La population sensibilisée pour une protection sociale efficace

Dédougou, le 07 mars (AIB)-La commune de Dédougou a abrité les 06 et 07 mars 2025, les journées promotionnelles consacrées au couplage entre les mutuelles de santé et les institutions de microfinance. Elles visent à promouvoir les synergies entre les deux entités en sensibilisant la population aux avantages de cette approche intégrée pour une protection sociale efficace.

De façon spécifique, elles visaient la promotion du couplage entre les mutuelles de santé et les institutions de microfinance, en mettant en avant les services offerts par les mutuelles sociales et de garantir limplémentation du projet à Dédougou.

En favorisant ladhésion des populations locales et des acteurs communautaires tout en renforçant les connaissances des habitants sur l’approche de couplage, afin de les inciter à participer activement à ces initiatives.

En présidant les travaux de ces journées promotionnelles, le Haut-Commissaire de la province du Mouhoun, Souleymane Nakanabo, a salué cette initiative du consortium pour le projet OKDB qui vient en réponse à laccès aux services sociaux de base aux populations vulnérables.

Pour ce faire, il a invité les populations à une grande participation à ces journées promotionnelles afin de donner un plein succès au couplage dans la ville de Dédougou.

Pour le représentant du secrétariat exécutif de lONG ASMADE, M. Gabriel Compaoré, sa structure a accompagné la mise en place de 37 mutuelles dans la Boucle du Mouhoun.

« Malgré cet état de fait, le taux dadhésion aux mutuelles de santé reste faible au Burkina Faso et particulièrement dans la région de la Boucle du Mouhoun au regard de la densité de la population mais aussi du fait de la faible culture mutualiste qui est constatée au niveau des populations » a-t-il déploré.

Tout en louant linitiative du projet OKDB/Tendaro et dans une dynamique de promotion de linclusion économique et de faciliter laccès à des soins de santé de qualité, lONG ASMADE entend implémenter une nouvelle approche qui est le couplage « mutuelle de santé et microfinance ».

« Cette alliance a pour objectif daméliorer laccès à la santé à travers la micro-assurance santé et laccès au microcrédit pour les populations pauvres et vulnérables. A cet effet, une convention a été signée entre lONG ASMADE et le Réseau des caisses populaires du Burkina afin de permettre aux mutualistes de bénéficier des services de la caisse populaire et aux clients de cette institution financière de profiter des services de la mutuelle sociale », a-t-il expliqué.

Plusieurs activités ont animé ces journées, dont un dialogue ouvert à travers une émission radiophonique, une sensibilisation de masse à travers des représentations théâtrales illustrant des situations concrètes liées à la santé et à la finance.

Les habitants de la ville de Dédougou ont renforcé les liens entre la santé et la finance, essentiels pour le bien-être des populations.

Des personnes ont profité de ces journées promotionnelles pour souscrire à la mutuelle sociale et ouvrir un compte à la caisse populaire.

Ces journées entrent dans le cadre de la mise en uvre du Projet OKDB/Tendaro « Appui au développement des services sociaux de base dans les régions du Centre-Ouest et de la Boucle du Mouhoun » et mis en uvre par le consortium composé du Conseil danois pour les réfugiés (DRC), lAssociation songui manégré/aide au développement endogène (ASMADE), Helvetas et Tond Laafi.

Le projet est mis en uvre dans le cadre du programme dappui au développement humain et aux services sociaux de base dans le « triangle » Ouagadougou-Koudougou-Dédougou-Bobo-Dioulasso (Triangle OKDB) de lUnion Européenne.

Lobjectif du projet est de contribuer au renforcement de la résilience des populations affectées par la crise sécuritaire, à travers le renforcement des capacités doffres de services sociaux de base pour les populations vulnérables et pauvres dans les régions de la Boucle du Mouhoun et du Centre-Ouest.

Le projet cible directement 36 320 personnes dont 19 184 femmes et va durer 48 mois, de décembre 2024 à novembre 2027.

Agence dinformation du Burkina

SB/hb/yo