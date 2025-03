𝗦é𝗰𝘂𝗿𝗶𝘁é 𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 : 𝘂𝗻𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗶𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝘂 𝗰𝗮𝗱𝗿𝗲 𝗹é𝗴𝗮𝗹 𝗲𝘁 𝘂𝗻 𝗺𝗮𝗻𝘂𝗲𝗹 𝘀𝘂𝗿 𝗹’𝗶𝗻𝘁é𝗴𝗿𝗶𝘁é 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗣𝗼𝗹𝗶𝗰𝗲 𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗿𝗲𝗺𝗶𝘀 𝗮𝘂 𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁è𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝘁𝘂𝘁𝗲𝗹𝗹𝗲

๐—ฆรฉ๐—ฐ๐˜‚๐—ฟ๐—ถ๐˜รฉ ๐—ป๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฎ๐—น๐—ฒ : ๐˜‚๐—ป๐—ฒ ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐—ฝ๐—ถ๐—น๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐—ฑ๐˜‚ ๐—ฐ๐—ฎ๐—ฑ๐—ฟ๐—ฒ ๐—นรฉ๐—ด๐—ฎ๐—น ๐—ฒ๐˜ ๐˜‚๐—ป ๐—บ๐—ฎ๐—ป๐˜‚๐—ฒ๐—น ๐˜€๐˜‚๐—ฟ ๐—นโ€™๐—ถ๐—ป๐˜รฉ๐—ด๐—ฟ๐—ถ๐˜รฉ ๐—ฑ๐—ฒ ๐—น๐—ฎ ๐—ฃ๐—ผ๐—น๐—ถ๐—ฐ๐—ฒ ๐—ป๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฎ๐—น๐—ฒ ๐—ฟ๐—ฒ๐—บ๐—ถ๐˜€ ๐—ฎ๐˜‚ ๐—บ๐—ถ๐—ป๐—ถ๐˜€๐˜รจ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ ๐˜๐˜‚๐˜๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฒ

Le Conseiller Technique du Ministre de la Sรฉcuritรฉ, lโ€™Inspecteur Gรฉnรฉral de Police Dofizouho Thierry TUINA, a prรฉsidรฉ, le jeudi 6 mars 2025 ร Ouagadougou, la cรฉrรฉmonie de remise officielle dโ€™une compilation du cadre lรฉgal et dโ€™un manuel de formation sur lโ€™intรฉgritรฉ de la Police nationale.

Cโ€™est dans le cadre de son programme ยซ Renforcer la redevabilitรฉ du secteur de la sรฉcuritรฉ 2023-2027 ยป, avec lโ€™appui financier de la coopรฉration suisse, que le Centre de Genรจve pour la Gouvernance du secteur de la sรฉcuritรฉ (DCAF) a dรฉveloppรฉ une boรฎte ร outils pour lโ€™intรฉgritรฉ de la Police. Ce manuel de formation vise ร renforcer les dispositifs existants et ร assurer des formations aux personnels de police sur lโ€™intรฉgritรฉ, afin dโ€™amรฉliorer lโ€™efficacitรฉ dans la lutte contre la criminalitรฉ tout en rejetant fermement les actes de corruption.

En complรฉment du manuel, le DCAF sโ€™est engagรฉ dans la compilation des textes rรฉgissant le secteur de la sรฉcuritรฉ et de la dรฉfense nationale au Burkina Faso, de 1960 ร nos jours, afin de pallier le manque ou la mรฉconnaissance des textes en la matiรจre. Selon la cheffe de la division Afrique subsaharienne du DCAF, Anne Bennett, ces deux documents reprรฉsentent lโ€™aboutissement dโ€™un long processus marquant lโ€™engagement du centre ร renforcer la gouvernance sรฉcuritaire et ร promouvoir une culture dโ€™intรฉgritรฉ au sein des institutions de dรฉfense et de sรฉcuritรฉ. Elle a prรฉcisรฉ que la compilation des textes prendra la forme dโ€™une base de donnรฉes numรฉrique, qui sera hรฉbergรฉe sur le site web de lโ€™Acadรฉmie de police et rรฉguliรจrement mise ร jour.

Avant de recevoir officiellement ces documents au nom du Ministre de la Sรฉcuritรฉ, le Conseiller Technique Dofizouho Thierry TUINA a remerciรฉ lโ€™รฉquipe du DCAF qui, depuis 2019, accompagne lโ€™ร‰tat burkinabรจ dans le renforcement de la gouvernance du secteur de la sรฉcuritรฉ. ยซ Cet outil, qui vient complรฉter le dispositif en vigueur, pourra certainement amรฉliorer la sรฉcuritรฉ publique et renforcer lโ€™ร‰tat de droit ainsi que la confiance du public envers lโ€™institution policiรจre ยป, a-t-il soulignรฉ.

Le Conseiller Technique a รฉgalement rappelรฉ quโ€™aprรจs cette remise officielle, lโ€™รฉtape suivante consistera ร diffuser le manuel, dโ€™abord dans trois rรฉgions pilotes โ€” la Boucle du Mouhoun, le Centre-Nord et lโ€™Est โ€” avant son dรฉploiement progressif ร lโ€™รฉchelle nationale.

DCRP/MSECU