𝗥𝗮𝗺𝗮𝗱𝗮𝗻 𝟮𝟬𝟮𝟱 : 𝗹𝗲 𝗠𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗲 𝗠𝗮𝗵𝗮𝗺𝗮𝗱𝗼𝘂 𝗦𝗔𝗡𝗔 𝗴𝗮𝗹𝘃𝗮𝗻𝗶𝘀𝗲 𝗹𝗲𝘀 𝗽𝗼𝗽𝘂𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀, 𝗹𝗲𝘀 𝗳𝗼𝗿𝗰𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝘀é𝗰𝘂𝗿𝗶𝘁é 𝗲𝘁 𝗹𝗲𝘀 𝗩𝗗𝗣 𝗱𝗲 𝗗𝗶𝗮𝗯𝗼

๐—ฅ๐—ฎ๐—บ๐—ฎ๐—ฑ๐—ฎ๐—ป ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฑ : ๐—น๐—ฒ ๐— ๐—ถ๐—ป๐—ถ๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ฒ ๐— ๐—ฎ๐—ต๐—ฎ๐—บ๐—ฎ๐—ฑ๐—ผ๐˜‚ ๐—ฆ๐—”๐—ก๐—” ๐—ด๐—ฎ๐—น๐˜ƒ๐—ฎ๐—ป๐—ถ๐˜€๐—ฒ ๐—น๐—ฒ๐˜€ ๐—ฝ๐—ผ๐—ฝ๐˜‚๐—น๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป๐˜€, ๐—น๐—ฒ๐˜€ ๐—ณ๐—ผ๐—ฟ๐—ฐ๐—ฒ๐˜€ ๐—ฑ๐—ฒ ๐˜€รฉ๐—ฐ๐˜‚๐—ฟ๐—ถ๐˜รฉ ๐—ฒ๐˜ ๐—น๐—ฒ๐˜€ ๐—ฉ๐——๐—ฃ ๐—ฑ๐—ฒ ๐——๐—ถ๐—ฎ๐—ฏ๐—ผ

Ce lundi 31 mars 2025, ร l’occasion de la cรฉlรฉbration de la fรชte du Ramadan, le Ministre de la Sรฉcuritรฉ, Mahamadou SANA, s’est rendu ร Diabo dans la rรฉgion de l’Est pour partager un moment de communion avec les populations locales et les Forces de Dรฉfense et de Sรฉcuritรฉ (FDS).

Dans une atmosphรจre de recueillement, le Ministre a participรฉ ร la grande priรจre marquant la fin du mois de Ramadan. Cet acte symbolique tรฉmoigne de la proximitรฉ et du soutien constant des autoritรฉs aux populations confrontรฉes aux dรฉfis de l’heure, notamment la menace terroriste.

Au terme de la priรจre, le Ministre Mahamadou SANA a saluรฉ la rรฉsilience et la dรฉtermination des habitants de Diabo face ร l’hydre terroriste. Il a rรฉitรฉrรฉ l’engagement du gouvernement ร renforcer la sรฉcuritรฉ et ร mettre en ล“uvre toutes les actions nรฉcessaires pour prรฉserver la paix et la stabilitรฉ dans la rรฉgion.

Visiblement รฉmus, les habitants de Diabo, par la voix de leur porte-parole, ont exprimรฉ leur reconnaissance au Chef de l’ร‰tat et au gouvernement pour les efforts dรฉployรฉs afin que leur localitรฉ continue de tenir debout. Ils ont soulignรฉ l’importance du soutien gouvernemental et des mesures prises pour renforcer la sรฉcuritรฉ et amรฉliorer les conditions de vie des populations.

Aprรจs la priรจre, le Ministre Mahamadou SANA a eu un รฉchange avec les forces de la commune de Diabo sur des questions sรฉcuritaires. Cette rencontre a permis d’รฉvaluer la situation locale et d’envisager des stratรฉgies pour renforcer la sรฉcuritรฉ et la protection des populations.

En marge de cette cรฉlรฉbration, le Ministre Mahamadou SANA s’est rendu ร la gendarmerie, au commissariat, au Groupement Spรฉcial d’Intervention de la Police Nationale (GSIPN), ainsi qu’auprรจs des Volontaires pour la Dรฉfense de la Patrie (VDP).

Lors de ces rencontres, le Ministre SANA a รฉchangรฉ sans filtre avec les Forces de Dรฉfense et de Sรฉcuritรฉ (FDS) ainsi que les VDP. Il leur a rรฉitรฉrรฉ les messages de fรฉlicitations et d’encouragement du gouvernement et leur a prodiguรฉ des conseils afin de renforcer leur engagement dans la mission de protection des populations et du territoire.

DCRP-MSECU