Bogandé : Les fidèles musulmans célèbrent l’Aïd el-Fitr dans la ferveur spirituelle et la solidarité

Bogandé, 31 mars 2025 (AIB)- Les fidèles musulmans de Bogandé ont célébré, ce lundi, l’Aïd el-Fitr, marquant la fin du mois de Ramadan, dans un climat de piété et de communion.

La prière solennelle s’est déroulée à 8 h 26 sur l’aire de prière située à proximité du lycée provincial de Bogandé. Dans une ambiance empreinte de ferveur spirituelle, les fidèles ont rendu grâce à Allah pour le mois de jeûne accompli.

L’imam Amadou Dinyeri a rappelé l’importance de cette journée de célébration, symbole de partage, de générosité et de gratitude. « L’Aïd el-Fitr est une journée de joie et de fraternité. C’est un moment pour renforcer les liens sociaux et exprimer notre reconnaissance envers le Tout-Puissant », a-t-il déclaré.

En signe de tolérance et de coexistence pacifique, les fidèles musulmans ont également formulé des vœux aux chrétiens catholiques, qui poursuivent leur cheminement spirituel vers la fête de Pâques.

Présent à cette prière, le secrétaire général de la province de la Gnagna, Mendiant dit Moussa Soma, accompagné d’une délégation des corps constitués, a adressé ses vœux de bonne fête aux fidèles musulmans de la Gnagna. Il les a encouragés à perpétuer les valeurs de solidarité et d’entraide, en particulier envers les personnes vulnérables. « Que cette célébration soit un moment de réconciliation et de cohésion sociale », a-t-il exhorté.

Il a également formulé des prières pour le retour de la paix au Burkina Faso et pour la réintégration des déplacés internes dans leurs localités d’origine. Par ailleurs, il a saisi l’occasion pour sensibiliser la jeunesse au respect strict du code de la route afin de réduire les accidents de circulation.

Cette journée de l’Aïd el-Fitr, placée sous le signe de la fraternité et du partage, s’est poursuivie avec des rencontres familiales, des repas festifs et des gestes de générosité envers les plus démunis, perpétuant ainsi les valeurs cardinales de l’islam.

Agence d’Information du Burkina