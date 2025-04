𝗝𝗘𝗣𝗣𝗖 2025 : 𝗟𝗲 𝗰𝗮𝗻𝗮𝗹 𝗠𝗼𝗼𝗴𝗵𝗼 𝗡𝗮𝗮𝗯𝗮 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗳𝗼𝗿𝗺é 𝗽𝗮𝗿 𝗹’𝗲𝗻𝗴𝗮𝗴𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗽𝗮𝘁𝗿𝗶𝗼𝘁𝗶𝗾𝘂𝗲

Ce samedi 5 avril 2025, le ministère de la Justice et des Droits humains, chargé des Relations avec les Institutions, a organisé une opération de salubrité et de reboisement le long du canal Moogho Naaba reliant les quartiers Cissin et Paglayiri. Cette activité, organisée dans le cadre de la première phase de l’édition 2025 des Journées nationales d’engagement patriotique et de citoyenneté (JEPPC), a pour objectif de sensibiliser les citoyens à l’écocitoyenneté et à la préservation de l’environnement.

Près de 300 participants, parmi lesquels des personnes effectuant des Travaux d’intérêt général et des détenus de la prison de Haute sécurité (PHS), des élèves de l’École nationale de la garde de sécurité pénitentiaire, des membres d’organisations de la société civile, le personnel du ministère et des riverains, ont répondu présents pour contribuer à la transformation de cet espace.

Le coup d’envoi de cette opération a été donné par le Garde des Sceaux, Me Edasso Rodrigue BAYALA, qui a lui-même participé au nettoyage, soulignant ainsi l’importance de l’engagement individuel. Ce geste symbolique visait à inciter les riverains et les Burkinabè à un plus grand engagement civique dans leur quotidien.

Dans son discours, Me BAYALA a souligné l’importance de protéger et préserver le pays pour les générations futures, en appelant à un patriotisme fort et à des actions citoyennes concrètes pour maintenir un environnement sain et accueillant.

Selon lui, cette démarche patriotique vise à rendre le canal Moogho Naaba sain, agréable et fréquentable, où les gens pourraient se rassembler pour des moments de détente et de lecture. « Aimer son pays, c’est défendre, protéger et préserver notre environnement pour les générations futures », a-t-il déclaré.

Au total 60 plants ont été mis sous terre en cette matinée écocitoyenne. Au-delà de son impact environnemental, cette initiative s’inscrit aussi dans une démarche de renforcement des valeurs de civisme et de responsabilité citoyenne. Dans un contexte socio-économique complexe, cette journée d’action a insufflé un esprit d’engagement actif dans la construction d’une nation unie et prospère.

La Journée de l’Action citoyenne s’est ainsi affirmée comme un appel à l’unité, rappelant que la solidarité et le civisme sont des piliers essentiels pour l’édification d’un avenir durable et prospère pour le Burkina Faso.

Placée sous le thème mobilisateur « Pour l’ordre et la discipline dans ma ville : je m’engage ! », cette opération de nettoyage et de reboisement du canal Moogho Naaba a été une démonstration éloquente de solidarité et de patriotisme. En redonnant vie à cet espace, les participants ont non seulement amélioré le cadre de vie local, mais ont également promu activement la durabilité environnementale.

Ce geste écoresponsable témoigne d’une véritable solidarité patriotique et rappelle que chaque action, aussi modeste soit-elle, contribue à l’objectif commun de créer un environnement sain et harmonieux pour tous.

