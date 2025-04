Journées Nationales d’Engagement Patriotique et de Participation

Citoyenne : La Police Nationale assainit la zone du Commissariat de Police de Nongr-Massom.

Ouagadougou, 5 avril 2025 (AIB) – La Direction générale de la Police nationale a organisé, ce samedi matin à Ouagadougou, une opération de salubrité dans l’arrondissement n°4 de Ouagadougou, précisément aux abords de la Route Nationale n°04, marquant ainsi, sa participation aux activités de la deuxième édition des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC).

L’activité s’est déroulée précisément aux abords de la Route nationale n°04, au niveau du tronçon Rue Feu Hôtel Silmandé jusqu’au Rond-point de la Paix, dans la zone du Commissariat de Police de l’Arrondissement n°04 (ex-Nongr-Massom).

L’opération de salubrité, qui a connu une grande mobilisation, a été placée sous la supervision du Directeur général de la Police nationale, l’Inspecteur général de Police, Wennélebsida Jean Alexandre Darga.

Elle a été marquée par la présence du ministre de la Sécurité, le Commissaire divisionnaire de Police, Mahamadou Sana qui dit être venu féliciter et encourager tous les participants pour la grande mobilisation autour de l’activité.

Il ressort qu’aux côtés des Policiers, cette action citoyenne a connu la mobilisation de la population riveraine avec la présence du chef coutumier de Somgandé, ainsi qu’une délégation de la Veille citoyenne.

Le Directeur général de la Police national a, à la fin de l’opération, remercié l’ensemble des participants pour la grande mobilisation dans l’ordre et la discipline, faisant de cette activité une réussite.

Monsieur Darga a, par ailleurs, exhorté tout son personnel à poursuivre dans le même esprit d’ordre et de discipline, tel que le stipule le thème de la présente édition des JEPPC « Pour l’ordre et la discipline : je m’engage ! », afin d’engranger davantage de résultats probants.

C’est dans le but de consolider les bases de la nation burkinabè, le rafermissement de la cohésion sociale et le vivre-ensemble que le gouvernement burkinabè a institué par décret en date du 3 avril 2024, les Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC).

Ainsi, les JEPPEC 2025 se déroulent en deux phases d’une période de quinze jours chacune, soit du 26 mars au 9 avril pour la première phase et du 2 au 6 octobre pour la deuxième phase.

Au nombre des activités inscrites pour la phase 1, il y a la réalisation de travaux d’intérêt public, notamment, la Journée de salubrité qui étai prévue pour ce samedi 5 avril 2025, sur toute l’étendue du territoire national.

Agence d’information du Burkina

DN/ak