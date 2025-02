𝗙𝗘𝗦𝗣𝗔𝗖𝗢 𝟮𝟬𝟮𝟱 : 𝗟𝗲 𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗦é𝗰𝘂𝗿𝗶𝘁é, 𝗠𝗮𝗵𝗮𝗺𝗮𝗱𝗼𝘂 𝗦𝗔𝗡𝗔, 𝘀’𝗮𝘀𝘀𝘂𝗿𝗲 𝗱𝘂 𝗱𝗶𝘀𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝗳 𝗱𝗲 𝘀é𝗰𝘂𝗿𝗶𝘀𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗯𝗶𝗲𝗻𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗱𝘂 𝗰𝗶𝗻é𝗺𝗮 𝗽𝗮𝗻𝗮𝗳𝗿𝗶𝗰𝗮𝗶𝗻

๐—™๐—˜๐—ฆ๐—ฃ๐—”๐—–๐—ข ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฑ : ๐—Ÿ๐—ฒ ๐—บ๐—ถ๐—ป๐—ถ๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ ๐—น๐—ฎ ๐—ฆรฉ๐—ฐ๐˜‚๐—ฟ๐—ถ๐˜รฉ, ๐— ๐—ฎ๐—ต๐—ฎ๐—บ๐—ฎ๐—ฑ๐—ผ๐˜‚ ๐—ฆ๐—”๐—ก๐—”, ๐˜€โ€™๐—ฎ๐˜€๐˜€๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฑ๐˜‚ ๐—ฑ๐—ถ๐˜€๐—ฝ๐—ผ๐˜€๐—ถ๐˜๐—ถ๐—ณ ๐—ฑ๐—ฒ ๐˜€รฉ๐—ฐ๐˜‚๐—ฟ๐—ถ๐˜€๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐—ฑ๐—ฒ ๐—น๐—ฎ ๐—ฏ๐—ถ๐—ฒ๐—ป๐—ป๐—ฎ๐—น๐—ฒ ๐—ฑ๐˜‚ ๐—ฐ๐—ถ๐—ปรฉ๐—บ๐—ฎ ๐—ฝ๐—ฎ๐—ป๐—ฎ๐—ณ๐—ฟ๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ๐—ถ๐—ป

Dans le cadre de la 29แต‰ รฉdition du FESPACO, le ministre de la Sรฉcuritรฉ, Mahamadou SANA, a effectuรฉ, ce jeudi 27 fรฉvrier 2025, une visite sur les diffรฉrents sites du festival.

L’objectif de cette visite รฉtait de s’enquรฉrir des dispositifs sรฉcuritaires dรฉployรฉs pour garantir la sรฉcuritรฉ des festivaliers, des professionnels du cinรฉma et des populations. Sur place, il a pu รฉchanger avec les forces de sรฉcuritรฉ, apprรฉcier les mesures mises en place et formuler des orientations pour un dรฉroulement serein du festival.

Le ministre a saisi l’occasion pour saluer et fรฉliciter l’ensemble des forces de sรฉcuritรฉ, engagรฉes jour et nuit pour assurer la protection des personnes et des biens pendant la fรชte du cinรฉma africain. Il a รฉgalement rรฉaffirmรฉ la dรฉtermination du gouvernement ร ล“uvrer pour un FESPACO sรฉcurisรฉ et apaisรฉ, dans un contexte oรน la vigilance reste de mise.

DCRP-MSECU