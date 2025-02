𝐒é𝐮𝐫𝐢𝐭é 𝐚𝐥𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐢𝐫𝐞 : 𝐥𝐞 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭è𝐫𝐞 𝐞𝐧 𝐜𝐡𝐚𝐫𝐠𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐀𝐠𝐫𝐢𝐜𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐚𝐩𝐩𝐮𝐢𝐞 𝐥𝐞𝐬 𝐦é𝐧𝐚𝐠𝐞𝐬 𝐯𝐮𝐥𝐧é𝐫𝐚𝐛𝐥𝐞𝐬

๐’รฉ๐ฎ๐ซ๐ข๐ญรฉ ๐š๐ฅ๐ข๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ข๐ซ๐ž : ๐ฅ๐ž ๐Œ๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ญรจ๐ซ๐ž ๐ž๐ง ๐œ๐ก๐š๐ซ๐ ๐ž ๐๐ž ๐ฅโ€™๐€๐ ๐ซ๐ข๐œ๐ฎ๐ฅ๐ญ๐ฎ๐ซ๐ž ๐š๐ฉ๐ฉ๐ฎ๐ข๐ž ๐ฅ๐ž๐ฌ ๐ฆรฉ๐ง๐š๐ ๐ž๐ฌ ๐ฏ๐ฎ๐ฅ๐งรฉ๐ซ๐š๐›๐ฅ๐ž๐ฌ

Le Secrรฉtaire exรฉcutif du Conseil national de sรฉcuritรฉ alimentaire (SE-CNSA), Dr Djakalia SON, a conduit, du 5 au 7 fรฉvrier 2025, une mission de suivi de la distribution des vivres dans le cadre de lโ€™indemnisation de la Mutuelle panafricaine de gestion des risques (ARC) ร Diapangou, dans la rรฉgion de lโ€™Est.

Cette initiative traduit la volontรฉ du Gouvernement, ร travers le ministรจre de lโ€™Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, dโ€™accompagner le monde rural face aux alรฉas climatiques qui rรฉduisent considรฉrablement la productivitรฉ et la production agricoles. ร€ cet effet, il sโ€™agissait pour les responsables du ministรจre de sโ€™assurer du dรฉmarrage effectif de lโ€™opรฉration de distribution gratuite des vivres et de lโ€™aliment pour bรฉtail au profit des mรฉnages vulnรฉrables de cette localitรฉ du Burkina Faso. Ils ont รฉgalement saisi lโ€™occasion pour sensibiliser les bรฉnรฉficiaires ainsi que lโ€™ensemble des parties prenantes sur lโ€™utilisation des vivres ร des fins prรฉvues.

Le SE-CNSA, Dr Djakalia SON, a pu constater de visu le bon dรฉroulement de la distribution des vivres aux bรฉnรฉficiaires. ร€ ce titre, il a saluรฉ la rรฉsilience des producteurs qui, malgrรฉ les pรฉriodes de sรฉcheresse, ne mรฉnagent aucun effort pour atteindre la sรฉcuritรฉ alimentaire au Burkina Faso. Cette indemnisation, ร travers la distribution gratuite des vivres, permettra de compenser les pertes subies par les producteurs en raison de la sรฉcheresse, a-t-il dรฉclarรฉ. Par ailleurs, pour un meilleur accompagnement de lโ€™ร‰tat aux producteurs, Dr SON les a encouragรฉs ร souscrire massivement ร lโ€™assurance agricole, qui leur permettra de minimiser les risques et les pertes agricoles. ยซ ๐‘ช๐’†๐’•๐’•๐’† ๐’๐’‘๐’†ฬ๐’“๐’‚๐’•๐’Š๐’๐’ ๐’๐’๐’–๐’” ๐’‚ ๐’‘๐’†๐’“๐’Ž๐’Š๐’” ๐’ ๐’† ๐’ ๐’Š๐’”๐’•๐’“๐’Š๐’ƒ๐’–๐’†๐’“ 275,5 ๐’•๐’๐’๐’๐’†๐’” ๐’ ๐’† ๐’—๐’Š๐’—๐’“๐’†๐’”, ๐’„๐’๐’Ž๐’‘๐’๐’”๐’†ฬ๐’†๐’” ๐’ ๐’† ๐’Ž๐’‚๐’Šฬˆ๐’”, ๐’ ๐’† ๐’Ž๐’Š๐’ ๐’†๐’• ๐’ ๐’† ๐’“๐’Š๐’›, ๐’‚๐’Š๐’๐’”๐’Š ๐’’๐’–๐’† 79 ๐’•๐’๐’๐’๐’†๐’” ๐’ โ€™๐’‚๐’๐’Š๐’Ž๐’†๐’๐’•๐’” ๐’‘๐’๐’–๐’“ ๐’ƒ๐’†ฬ๐’•๐’‚๐’Š๐’, ๐’‚๐’– ๐’‘๐’“๐’๐’‡๐’Š๐’• ๐’ ๐’† 1 752 ๐’ƒ๐’†ฬ๐’๐’†ฬ๐’‡๐’Š๐’„๐’Š๐’‚๐’Š๐’“๐’†๐’” ๐’“๐’†ฬ๐’‘๐’‚๐’“๐’•๐’Š๐’” ๐’ ๐’‚๐’๐’” ๐’„๐’Š๐’๐’’ ๐’—๐’Š๐’๐’๐’‚๐’ˆ๐’†๐’” ๐’ ๐’† ๐’๐’‚ ๐’„๐’๐’Ž๐’Ž๐’–๐’๐’† ๐’ ๐’† ๐‘ซ๐’Š๐’‚๐’‘๐’‚๐’๐’ˆ๐’๐’– ยป, a indiquรฉ monsieur Bassirou MANDE, Directeur rรฉgional de lโ€™Agriculture, des Ressources animales et halieutiques de la rรฉgion de lโ€™Est, visiblement rassurรฉ par le succรจs de lโ€™opรฉration.

Madame Awa YADA, bรฉnรฉficiaire, a pour sa part exprimรฉ sa satisfaction et adressรฉ ses remerciements aux premiers responsables du ministรจre en charge de lโ€™Agriculture pour lโ€™intรฉrรชt portรฉ au monde rural. ยซ ๐‘ฑโ€™๐’‚๐’Š ๐’“๐’†๐’„ฬง๐’– ๐’ ๐’†๐’–๐’™ ๐’”๐’‚๐’„๐’” ๐’ ๐’† ๐’Ž๐’‚๐’Šฬˆ๐’”, ๐’–๐’ ๐’”๐’‚๐’„ ๐’ ๐’† ๐’Ž๐’Š๐’ ๐’†๐’• ๐’–๐’ ๐’”๐’‚๐’„ ๐’ ๐’† ๐’“๐’Š๐’›. ๐‘ฑ๐’† ๐’”๐’–๐’Š๐’” ๐’•๐’“๐’†ฬ€๐’” ๐’”๐’‚๐’•๐’Š๐’”๐’‡๐’‚๐’Š๐’•๐’† ๐’ ๐’† ๐’“๐’†๐’„๐’†๐’—๐’๐’Š๐’“ ๐’„๐’†๐’” ๐’—๐’Š๐’—๐’“๐’†๐’”, ๐’’๐’–๐’Š ๐’Ž๐’† ๐’‘๐’†๐’“๐’Ž๐’†๐’•๐’•๐’“๐’๐’๐’• ๐’ ๐’† ๐’๐’๐’–๐’“๐’“๐’Š๐’“ ๐’Ž๐’†๐’” ๐’†๐’๐’‡๐’‚๐’๐’•๐’” ๐’†๐’ ๐’‚๐’•๐’•๐’†๐’๐’ ๐’‚๐’๐’• ๐’๐’‚ ๐’”๐’‚๐’Š๐’”๐’๐’ ๐’‰๐’–๐’Ž๐’Š๐’ ๐’† ยป, a-t-elle confiรฉ.

Pour rappel, le lancement de la distribution gratuite des vivres et de lโ€™aliment pour bรฉtail aux personnes vulnรฉrables a eu lieu le 18 janvier 2025 ร Ziniarรฉ, dans la rรฉgion du Plateau-Central. En plus des rรฉgions du Plateau-Central et de lโ€™Est, cette opรฉration de distribution concerne trois autres rรฉgions : le Centre-Est, le Centre-Nord et le Sahel.

๐——๐—–๐—ฅ๐—ฃ/๐— ๐—”๐—ฅ๐—”๐—›