𝐒𝐚𝐢𝐬𝐢𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐫𝐝 𝐝’𝐨𝐫 𝐩𝐚𝐫 𝐥𝐞𝐬 𝐃𝐨𝐮𝐚𝐧𝐞𝐬 𝐛𝐮𝐫𝐤𝐢𝐧𝐚𝐛é à 𝐁𝐢𝐭𝐭𝐨𝐮 : 𝐓𝐫𝐨𝐢𝐬 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐯𝐢𝐝𝐮𝐬 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐩𝐞𝐥𝐥és 𝐚𝐯𝐞𝐜 𝟐𝟖,𝟔 𝐤𝐢𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐦𝐞𝐬 𝐝’𝐨𝐫 𝐝’𝐮𝐧𝐞 𝐯𝐚𝐥𝐞𝐮𝐫 𝐞𝐬𝐭𝐢𝐦ée à 𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧 𝟏,𝟒𝟑𝟎 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐢𝐚𝐫𝐝 𝐝𝐞 𝐟𝐫𝐚𝐧𝐜𝐬 𝐅𝐂𝐅𝐀.

๐’๐š๐ข๐ฌ๐ข๐ž ๐ซ๐ž๐œ๐จ๐ซ๐ ๐’๐จ๐ซ ๐ฉ๐š๐ซ ๐ฅ๐ž๐ฌ ๐ƒ๐จ๐ฎ๐š๐ง๐ž๐ฌ ๐›๐ฎ๐ซ๐ค๐ข๐ง๐š๐›รฉ ร ๐๐ข๐ญ๐ญ๐จ๐ฎ : ๐“๐ซ๐จ๐ข๐ฌ ๐ข๐ง๐๐ข๐ฏ๐ข๐๐ฎ๐ฌ ๐ข๐ง๐ญ๐ž๐ซ๐ฉ๐ž๐ฅ๐ฅรฉs ๐š๐ฏ๐ž๐œ ๐Ÿ๐Ÿ–,๐Ÿ” ๐ค๐ข๐ฅ๐จ๐ ๐ซ๐š๐ฆ๐ฆ๐ž๐ฌ ๐’๐จ๐ซ ๐’๐ฎ๐ง๐ž ๐ฏ๐š๐ฅ๐ž๐ฎ๐ซ ๐ž๐ฌ๐ญ๐ข๐ฆรฉe ร ๐ž๐ง๐ฏ๐ข๐ซ๐จ๐ง ๐Ÿ,๐Ÿ’๐Ÿ‘๐ŸŽ ๐ฆ๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐š๐ซ๐ ๐๐ž ๐Ÿ๐ซ๐š๐ง๐œ๐ฌ ๐ ๐‚๐ ๐€.

La Direction gรฉnรฉrale des douanes du Burkina Faso, dans sa dynamique de lutte contre le trafic illรฉgal de ressources naturelles, a rรฉalisรฉ une importante saisie d’or. En effet, ce mardi 18 dรฉcembre 2024, les agents du bureau des douanes de Bittou, en collaboration avec la Police Nationale, ont interpellรฉ trois individus en possession de 28,6 kilogrammes d’or d’une valeur estimรฉe ร environ 1,43 milliard de Francs CFA.

C’est un renseignement anonyme qui a alertรฉ les agents des douanes sur les agissements suspects de trois passagers ร bord d’un bus de Bittou ร Lomรฉ au Togo. Les informations recueillies indiquaient que ces individus transportaient une quantitรฉ importante d’or sans documents lรฉgaux requis pour sa dรฉtention ou son exportation.

Afin de sรฉcuriser cette interception, les agents ont suivi discrรจtement le bus jusqu’au poste de contrรดle de la police situรฉ ร l’entrรฉe de la ville de Cinkansรฉ. En collaboration avec les forces de l’ordre local, les suspects ont รฉtรฉ interpellรฉs et conduits aux locaux de la Police nationale de ladite localitรฉ pour un contrรดle approfondi.

Lors de la fouille corporelle, les douaniers ont dรฉcouvert que les trois individus avaient soigneusement dissimulรฉ l’or ร l’intรฉrieur de leurs vรชtements. Les colis, pesant 28,6 kilogrammes au total, ont รฉtรฉ saisis. Aucune justification lรฉgale n’a pu รชtre fournie par les suspects concernant la possession ou le transport de cette marchandise prรฉcieuse.

Une lutte contre la contrebande renforcรฉe

Cette saisie illustre une application rigoureuse des articles 24, 270 et 261 du Code des Douanes du Burkina Faso, qui prรฉvoient et sanctionnent sรฉvรจrement la contrebande et le trafic illรฉgal de biens.

Ce coup de filet marque un succรจs significatif dans la lutte contre l’exportation illicite des ressources miniรจres du pays, un enjeu majeur pour la protection de l’รฉconomie nationale.

Appel ร la collaboration des populations

Le Directeur gรฉnรฉral des douanes a saluรฉ cette opรฉration exemplaire, fรฉlicitant les agents impliquรฉs pour leur vigilance et leur professionnalisme. Il a รฉgalement renouvelรฉ son appel ร une collaboration รฉtroite entre les citoyens et les Forces de l’ordre pour lutter efficacement contre les activitรฉs illicites.

Cette saisie, au-delร de sa valeur รฉconomique, tรฉmoigne de l’engagement des autoritรฉs burkinabรจ ร protรฉger les ressources nationales et ร garantir leur exploitation dans un cadre lรฉgal et transparent.

Cette saisie intervient dans un contexte oรน le trafic illicite de ressources naturelles, notamment l’or, demeure un dรฉfi majeur au Burkina Faso. Les Douanes rappellent que toute exportation d’or doit se conformer aux dispositions lรฉgales en vigueur, sous peine de sanctions sรฉvรจres.

L’opรฉration menรฉe ร Bittou constitue une nouvelle avancรฉe dans la lutte contre la contrebande, dรฉmontrant la dรฉtermination des autoritรฉs burkinabรจ ร protรฉger les ressources du pays contre les trafiquants.

๐’๐‚๐‘๐/๐ƒ๐†๐ƒ