BURKINA-NAHOURI-INFRASTRUCTURE-REHABILITATION

Nahouri : Reprise des travaux de réhabilitation de la route nationale n°5

Pô, (AIB)-Les travaux de réhabilitation de la route nationale n°5, endommagée suite à l’explosion de deux véhicules transportant des explosifs au poste de contrôle de la douane de Tambolo, le 10 décembre 2024, entre Pô et Dakola, ont débuté, le samedi 14 décembre 2024.

Les travaux de réhabilitation de route nationale n°5, ont débuté le samedi 14 décembre 2024, a constaté un correspondant de l’AIB.

Le directeur régional en charge des Infrastructures du Centre-Sud, Yassia Ouédraogo, a rassuré que les travaux vont aller avec une certaine célérité pour rétablir le trafic dans les meilleurs délais.

« Nous avons fait une excavation d’environ deux mètres et sur une distance de 30 mètres d’environs et nous allons reconstituer les cordes et rétablir la couche de roulement », a-t-il indiqué.

Il faut rappeler qu’une voiture transportant des dynamites utilisées sur les sites d’orpaillage avait été soufflée par une forte explosion, emportant ses occupants.

Le bilan provisoire a fait 8 morts dont 3 douaniers, 5 civils et des dégâts matériels très importants.

Agence d’information du Burkina

HKO/hb/yo