𝐑é𝐡𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐨𝐮𝐯𝐫𝐚𝐠𝐞𝐬 𝐡𝐲𝐝𝐫𝐨𝐚𝐠𝐫𝐢𝐜𝐨𝐥𝐞𝐬 : 𝐥𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚𝐧𝐭 𝐘𝐚𝐲𝐚 𝐓𝐑𝐀𝐎𝐑E 𝐬𝐮𝐫 𝐥𝐞 𝐬𝐢𝐭𝐞 𝐝𝐮 𝐛𝐚𝐫𝐫𝐚𝐠𝐞 𝐝𝐞 𝐓𝐢é𝐛élé

๐‘รฉ๐ก๐š๐›๐ข๐ฅ๐ข๐ญ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐๐ž๐ฌ ๐จ๐ฎ๐ฏ๐ซ๐š๐ ๐ž๐ฌ ๐ก๐ฒ๐๐ซ๐จ๐š๐ ๐ซ๐ข๐œ๐จ๐ฅ๐ž๐ฌ : ๐ฅ๐ž ๐‚๐จ๐ฆ๐ฆ๐š๐ง๐๐š๐ง๐ญ ๐˜๐š๐ฒ๐š ๐“๐‘๐€๐Ž๐‘E ๐ฌ๐ฎ๐ซ ๐ฅ๐ž ๐ฌ๐ข๐ญ๐ž ๐๐ฎ ๐›๐š๐ซ๐ซ๐š๐ ๐ž ๐๐ž ๐“๐ขรฉ๐›รฉlรฉ

Le Directeur gรฉnรฉral de lโ€™Office national des barrages et des amรฉnagements hydroagricoles (ONBAH), le Commandant Yaya TRAORร‰, accompagnรฉ du Directeur gรฉnรฉral de la Sociรฉtรฉ nationale de lโ€™amรฉnagement des terres et de lโ€™รฉquipement rural (SONATER), monsieur Issaka COMPAORร‰, du Directeur gรฉnรฉral des amรฉnagements agropastoraux et du dรฉveloppement de lโ€™irrigation, monsieur Moussa ZIDA, ainsi que du Coordonnateur du Projet de Rรฉsilience et de Compรฉtitivitรฉ Agricole (PReCA), monsieur Adama SIRI, a effectuรฉ une visite du barrage de Tiรฉbรฉlรฉ, ce mercredi 5 fรฉvrier 2025.

Situรฉ dans la province du Nahouri, le barrage de Tiรฉbรฉlรฉ, construit en 1983 avec une capacitรฉ initiale de 2 000 000 mยณ, a bรฉnรฉficiรฉ dโ€™un amรฉnagement de pรฉrimรจtre irriguรฉ en 1992. Aujourdโ€™hui, ce pรฉrimรจtre est exploitรฉ par la coopรฉrative Nimaro-Zena, qui regroupe plus de 165 membres, ainsi que par dโ€™autres producteurs. En campagne humide, plus de 35 hectares sont exploitรฉs pour la riziculture, tandis que la campagne sรจche est dรฉdiรฉe ร la culture maraรฎchรจre, sur une superficie de plus de 50 hectares, dont la principale spรฉculation est le piment.

Selon monsieur Amos CONGO, Directeur rรฉgional en charge de lโ€™Agriculture du Centre-Sud, ce barrage constitue un vรฉritable poumon รฉconomique pour la population de Tiรฉbรฉlรฉ. Cependant, selon les dires de monsieur CONGO, lโ€™ouvrage subit une dรฉgradation progressive en raison des activitรฉs humaines aux alentours et de lโ€™ensablement, rรฉduisant ainsi sa capacitรฉ ร moins dโ€™un tiers de son volume initial.

La visite du site a permis ร la dรฉlรฉgation de constater lโ€™รฉtat actuel du barrage et dโ€™engager des discussions avec les producteurs locaux. ยซ ๐‘ต๐’๐’–๐’” ๐’‚๐’—๐’๐’๐’” ๐’†ฬ๐’•๐’†ฬ ๐’Š๐’๐’”๐’•๐’“๐’–๐’Š๐’•๐’” ๐’‘๐’‚๐’“ ๐’๐’† ๐’Ž๐’Š๐’๐’Š๐’”๐’•๐’“๐’† ๐’ โ€™๐‘ฌฬ๐’•๐’‚๐’•, ๐’๐’† ๐‘ช๐’๐’Ž๐’Ž๐’‚๐’๐’ ๐’‚๐’๐’• ๐‘ฐ๐’”๐’Ž๐’‚๐’†ฬˆ๐’ ๐‘บ๐‘ถ๐‘ด๐‘ฉ๐‘ฐ๐‘ฌ, ๐’‘๐’๐’–๐’“ ๐’ ๐’“๐’†๐’”๐’”๐’†๐’“ ๐’–๐’ ๐’†ฬ๐’•๐’‚๐’• ๐’ ๐’†๐’” ๐’๐’Š๐’†๐’–๐’™ ๐’ ๐’– ๐’ƒ๐’‚๐’“๐’“๐’‚๐’ˆ๐’† ๐’†๐’• ๐’†๐’๐’—๐’Š๐’”๐’‚๐’ˆ๐’†๐’“ ๐’๐’†๐’” ๐’Ž๐’†๐’”๐’–๐’“๐’†๐’” ๐’ ๐’† ๐’“๐’†ฬ๐’‰๐’‚๐’ƒ๐’Š๐’๐’Š๐’•๐’‚๐’•๐’Š๐’๐’ ยป, a indiquรฉ le Directeur gรฉnรฉral de lโ€™ONBAH. Pour le Commandant TRAORE, cette visite est une matรฉrialisation de la volontรฉ des autoritรฉs de redynamiser les infrastructures hydroagricoles afin de les mettre au service du dรฉveloppement rural et de la sรฉcuritรฉ alimentaire.

Les รฉchanges avec les producteurs ont รฉtรฉ jugรฉs enrichissants ร en croire monsieur Moussa ZIDA, Directeur gรฉnรฉral des amรฉnagements agropastoraux et du dรฉveloppement de lโ€™irrigation. ยซ ๐‘ต๐’๐’–๐’” ๐’‚๐’—๐’๐’๐’” ๐’“๐’†๐’๐’„๐’๐’๐’•๐’“๐’†ฬ ๐’ ๐’†๐’” ๐’‘๐’“๐’๐’ ๐’–๐’„๐’•๐’†๐’–๐’“๐’” ๐’•๐’“๐’†ฬ€๐’” ๐’“๐’†ฬ๐’”๐’Š๐’๐’Š๐’†๐’๐’•๐’”. ๐‘ช๐’†๐’“๐’•๐’‚๐’Š๐’๐’†๐’” ๐’‘๐’‚๐’“๐’„๐’†๐’๐’๐’†๐’” ๐’ ๐’† ๐’‘๐’“๐’๐’ ๐’–๐’„๐’•๐’Š๐’๐’ ๐’”๐’† ๐’•๐’“๐’๐’–๐’—๐’†๐’๐’• ๐’‚ฬ€ ๐’‘๐’๐’–๐’” ๐’ ๐’† 500 ๐’Ž๐’†ฬ€๐’•๐’“๐’†๐’” ๐’ ๐’– ๐’ƒ๐’‚๐’“๐’“๐’‚๐’ˆ๐’†, ๐’†๐’• ๐’๐’†๐’” ๐’‘๐’“๐’๐’ ๐’–๐’„๐’•๐’†๐’–๐’“๐’” ๐’–๐’•๐’Š๐’๐’Š๐’”๐’†๐’๐’• ๐’ ๐’†๐’” ๐’•๐’–๐’š๐’‚๐’–๐’™ ๐’‡๐’๐’†๐’™๐’Š๐’ƒ๐’๐’†๐’” ๐’‘๐’๐’–๐’“ ๐’Š๐’“๐’“๐’Š๐’ˆ๐’–๐’†๐’“ ๐’„๐’†๐’” ๐’›๐’๐’๐’†๐’”. ๐‘ช๐’†๐’๐’‚ ๐’•๐’“๐’‚๐’ ๐’–๐’Š๐’• ๐’๐’†๐’–๐’“ ๐’‡๐’๐’“๐’• ๐’†๐’๐’ˆ๐’‚๐’ˆ๐’†๐’Ž๐’†๐’๐’• ๐’†๐’ ๐’‡๐’‚๐’—๐’†๐’–๐’“ ๐’ ๐’† ๐’๐’‚ ๐’‘๐’“๐’๐’ ๐’–๐’„๐’•๐’Š๐’๐’ ๐’‚๐’ˆ๐’“๐’Š๐’„๐’๐’๐’† ๐’†๐’• ๐’Ž๐’†๐’• ๐’†๐’ ๐’†ฬ๐’—๐’Š๐’ ๐’†๐’๐’„๐’† ๐’โ€™๐’Š๐’Ž๐’‘๐’‚๐’„๐’• ๐’†ฬ๐’„๐’๐’๐’๐’Ž๐’Š๐’’๐’–๐’† ๐’ ๐’– ๐’ƒ๐’‚๐’“๐’“๐’‚๐’ˆ๐’† ยป, a-t-il ajoutรฉ. Il a par ailleurs indiquรฉ que la rรฉhabilitation du pรฉrimรจtre irriguรฉ permettrait dโ€™optimiser lโ€™exploitation des terres et de rรฉduire lโ€™utilisation des motopompes, contribuant ainsi ร une diminution de la consommation dโ€™รฉnergie.

Pour sa part, Monsieur Paul AKOUABOU a, au nom des producteurs, exprimรฉ sa gratitude envers les plus hautes autoritรฉs du ministรจre pour cette initiative. Il a exprimรฉ leur engagement ร participer activement ร la rรฉhabilitation du barrage, quโ€™il considรจre comme ยซ ๐’–๐’๐’† ๐’—๐’†ฬ๐’“๐’Š๐’•๐’‚๐’ƒ๐’๐’† ๐’๐’‘๐’‘๐’๐’“๐’•๐’–๐’๐’Š๐’•๐’†ฬ ๐’‘๐’๐’–๐’“ ๐’๐’†๐’” ๐’‘๐’“๐’๐’ ๐’–๐’„๐’•๐’†๐’–๐’“๐’” ยป.

Notons quโ€™avant de se rendre sur le site du barrage, la dรฉlรฉgation a rendu une visite de courtoisie ร la Cour royale de Tiรฉbรฉlรฉ, oรน elle a sollicitรฉ le soutien des autoritรฉs coutumiรจres pour la rรฉhabilitation du barrage.

๐——๐—–๐—ฅ๐—ฃ/๐— ๐—”๐—ฅ๐—”๐—›