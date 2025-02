Thyou: L’association YA SONMA offre des manuels scolaires à l’école primaire de Villa

Thyou, (AIB)-L’ Association YA SONMA, a fait don le 6 février 2025, de manuels scolaires et d’un ballon de football aux élèves de l’école primaire de Villa, située dans la commune rurale de Thyou, province du Boulkiemdé (région du Centre-Ouest).

Dans la matinée, l’Association YA SONMA, œuvrant dans le domaine éducatif sous l’égide de son président national et fondateur, Monsieur Gilbert KABORE, a fait parler son cœur.

Elle a remis des manuels scolaires et d’un ballon de football aux élèves de l’école primaire de Villa, située dans la commune rurale de Thyou,

Représentée par Messieurs Salif KABORE et Isidore ROUAMBA, respectivement trésorier national et membre, l’Association YA SONMA souhaite, à travers ce geste, contribuer à la réussite et à l’épanouissement des apprenants de Villa.

Fruit du jumelage entre le Burkina Faso et l’Allemagne, l’Association YA SONMA est active à l’échelle nationale et intervient dans plusieurs écoles du Burkina Faso.

Elle fournit des tables-bancs, des manuels scolaires et des dispositifs d’hygiène, a annoncé Monsieur Isidore ROUAMBA.

S’exprimant au nom du président national, ce dernier a déclaré :

« C’est un sentiment de joie de faire ce don pour encourager les élèves et leurs enseignants pour leur dynamisme. »

Pour conclure, il a exhorté les bénéficiaires à faire bon usage de ce don afin de promouvoir leur développement spirituel, moral et physique, dans la perspective de créer les valeurs de demain.

Prenant la parole à son tour, Monsieur SAWADOGO Oumar, directeur de l’école primaire de Villa, a exprimé toute sa reconnaissance et sa gratitude à l’endroit de l’Association YA SONMA qui a pensé à son établissement.

« YA SONMA est venue nous enlever une épine du pied, car le besoin de manuels pour l’éducation des enfants se posait avec acuité », a-t-il déclaré.

Quant au président de l’APE, Monsieur Lassané ZONGO, il a affirmé que c’était un honneur pour eux d’accueillir l’Association YA SONMA à Villa.

Il a salué du fond du cœur cette initiative et a souhaité une longue vie à l’association.

Agence d’information du Burkina

KP/ata