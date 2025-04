𝐌𝐨𝐧𝐭é𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐮𝐥𝐞𝐮𝐫𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐅𝐃𝐒 𝐞𝐭 𝐕𝐃𝐏 : 𝐥’𝐮𝐧𝐢𝐭é, 𝐥’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐭 𝐥𝐚 𝐝é𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐫é𝐚𝐟𝐟𝐢𝐫𝐦é𝐬 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐮𝐫 𝐝𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐮𝐥𝐞𝐮𝐫𝐬 𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬

๐Œ๐จ๐ง๐ญรฉ๐ž ๐๐ž๐ฌ ๐œ๐จ๐ฎ๐ฅ๐ž๐ฎ๐ซ๐ฌ ๐œ๐จ๐ฆ๐ฆ๐ฎ๐ง๐ž ๐๐ž๐ฌ ๐ ๐ƒ๐’ ๐ž๐ญ ๐•๐ƒ๐ : ๐ฅโ€™๐ฎ๐ง๐ข๐ญรฉ, ๐ฅโ€™๐ž๐ง๐ ๐š๐ ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐ž๐ญ ๐ฅ๐š ๐รฉ๐ญ๐ž๐ซ๐ฆ๐ข๐ง๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐ซรฉ๐š๐Ÿ๐Ÿ๐ข๐ซ๐ฆรฉ๐ฌ ๐š๐ฎ๐ญ๐จ๐ฎ๐ซ ๐๐ž๐ฌ ๐œ๐จ๐ฎ๐ฅ๐ž๐ฎ๐ซ๐ฌ ๐ง๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ๐ž๐ฌ

(Ouagadougou, le 10 avril 2025). Le ministre dโ€™ร‰tat, ministre de la Dรฉfense et des Anciens Combattants, le Gรฉnรฉral de Brigade Cรฉlestin SIMPORร‰, a prรฉsidรฉ ce jeudi 10 avril 2025, la cรฉrรฉmonie tournante de montรฉe des couleurs des Forces de dรฉfense et de sรฉcuritรฉ (FDS) et des Volontaires pour la dรฉfense de la patrie (VDP), ร la Direction gรฉnรฉrale des Douanes. Il รฉtait accompagnรฉ de plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre de lโ€™ร‰conomie et des Finances, Dr Aboubakar NACANABO, et le ministre dรฉlรฉguรฉ chargรฉ du Budget, Fatoumata BAKO/TRAORร‰.

Ce moment solennel, empreint de fraternitรฉ, a รฉtรฉ lโ€™occasion pour les FDS et les VDP de rรฉaffirmer leur attachement aux valeurs qui fondent la nation burkinabรจ.

Le ministre dโ€™ร‰tat, ministre de la Dรฉfense et des Anciens Combattants, a saluรฉ lโ€™ensemble des FDS et VDP pour leur engagement sur le terrain, rรฉaffirmant une fois de plus leur dรฉtermination commune ร libรฉrer le pays de lโ€™hydre terroriste.

Il a dressรฉ un bilan des รฉvรฉnements marquants du trimestre รฉcoulรฉ, notamment la sรฉcurisation rรฉussie du FESPACO, tenu du 22 fรฉvrier au 1er mars 2025, ainsi que lโ€™organisation, du 11 au 13 fรฉvrier, de la confรฉrence de lโ€™Agence de soutien aux veuves et orphelins des victimes de guerre. Il a รฉgalement รฉvoquรฉ lโ€™opรฉrationnalisation de la COMIPEC, qui permettra dโ€™accorder des crรฉdits ร des taux dโ€™intรฉrรชt rรฉduits au profit des FDS, ainsi que le lancement de la deuxiรจme รฉdition des Journรฉes dโ€™engagement patriotique et de participation citoyenne.

Le ministre dโ€™ร‰tat a รฉgalement fait le point sur les actions de reconquรชte du territoire national et les victoires enregistrรฉes par les FDS et les VDP au cours des derniรจres opรฉrations.

๐ƒ๐‚๐‘๐/๐Œ๐„๐