𝐌𝐨𝐝𝐞𝐫𝐧𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐢𝐧𝐟𝐫𝐚𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐮𝐫𝐞𝐬 é𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐪𝐮𝐞𝐬 : 𝐋𝐞 𝐦𝐚𝐫𝐜𝐡é 𝐒𝐚𝐧𝐤𝐚𝐫𝐢𝐚𝐫é 𝐫é𝐡𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭é, 𝐢𝐧𝐚𝐮𝐠𝐮𝐫é

๐Œ๐จ๐๐ž๐ซ๐ง๐ข๐ฌ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐๐ž๐ฌ ๐ข๐ง๐Ÿ๐ซ๐š๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฎ๐œ๐ญ๐ฎ๐ซ๐ž๐ฌ รฉ๐œ๐จ๐ง๐จ๐ฆ๐ข๐ช๐ฎ๐ž๐ฌ : ๐‹๐ž ๐ฆ๐š๐ซ๐œ๐กรฉ ๐’๐š๐ง๐ค๐š๐ซ๐ข๐š๐ซรฉ ๐ซรฉ๐ก๐š๐›๐ข๐ฅ๐ข๐ญรฉ, ๐ข๐ง๐š๐ฎ๐ ๐ฎ๐ซรฉ

(Ouagadougou, le 30 janvier 2025). Aprรจs le tragique incendie qui l’a ravagรฉ le 29 janvier 2023, le marchรฉ de Sankariarรฉ rรฉhabilitรฉ, a รฉtรฉ inaugurรฉ ce jeudi 30 janvier 2025 par le ministre d’Etat, ministre de l’Administration Territoriale et de la Mobilitรฉ, Emile Zerbo. Parrain de la cรฉrรฉmonie, le ministre de l’Economie et des Finances, Dr Aboubakar NACANABO, y a pris part, en compagnie de son collรจgue en charge du Commerce, Serge PODA et du ministre dรฉlรฉguรฉ, chargรฉ du Budget, Fatoumata BAKO/TRAORE.

La rรฉnovation du marchรฉ Sankariarรฉ a coรปtรฉ au total 2 033 999 897 francs CFA. Au terme des travaux de rรฉhabilitation, l’infrastructure comprend dรฉsormais 65 boutiques extรฉrieures, 65 boutiques intรฉrieures, 1197 รฉchoppes, 21 espaces pour vente de condiments, 16 espaces pour boucherie. On y trouve รฉgalement 152 boutiques pรฉriphรฉriques, 70 magasins, quatre parkings couverts, trois parkings non couverts et six espaces de restauration.

En ce qui concerne les innovations, on note l’augmentation de la taille des boutiques ร 1,82 m2, l’installation de systรจmes modernes d’รฉclairage naturel (tรดles translucides), l’รฉclairage gรฉnรฉral par des lampadaires solaires, le branchement au rรฉseau SONABEL par des compteurs individuels, l’intรฉgration de dispositifs de sรฉcuritรฉ incendie (dรฉgagements larges, poteaux incendie), l’รฉlรฉvation de la plateforme pour prรฉvenir les inondations, la rรฉalisation de 180 m de caniveaux et le pavage de 6030 m2.

Parrain de la cรฉrรฉmonie, le ministre de l’Economie et des Finances, Dr Aboubakar NACANABO a invitรฉ les commerรงants, ร tirer les leรงons du passรฉ et ร s’engager collectivement ร faire de Sankariarรฉ, un exemple de discipline, de sรฉcuritรฉ et de civisme.

Pour ce faire, ils doivent adopter des comportements responsables, parmi lesquels le respect des mesures de sรฉcuritรฉ รฉtablies, la prรฉservation des installations mises ร leur disposition, la gestion responsable des dรฉchets, afin de garantir un cadre sain et attrayant pour tous.

Dr Aboubakar NACANABO a par ailleurs exhortรฉ les futurs occupants du marchรฉ Sankariarรฉ, ร adopter un civisme fiscal exemplaire, afin de garantir le dรฉveloppement durable de notre รฉconomie et le bien-รชtre des communautรฉs.

๐——๐—–๐—ฅ๐—ฃ/๐— ๐—˜๐—™