𝐅𝐄𝐒𝐏𝐀𝐂𝐎 𝟐𝟎𝟐𝟓 : 𝐋𝐞 𝐓𝐜𝐡𝐚𝐝 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐫𝐦𝐞 𝐬𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐩𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐚𝐮 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a reçu en audience, le mardi 28 janvier 2025, à Ouagadougou, une délégation tchadienne conduite par Abdoulaye Souleymane Babalé, Secrétaire général du ministère en charge de la Culture. La délégation a été présentée au Chef du Gouvernement par le ministre en charge de la Culture, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo. Cette rencontre a permis de faire un point d’étape des préparatifs de la 29ᵉ édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), qui se tiendra du 22 février au 1ᵉʳ mars 2025.

Le FESPACO 2025 dont la République du Tchad est le pays invité d’honneur, c’est 235 films sélectionnés parmi 1351 œuvres provenant de 48 pays. C’est en vue de préparer la participation du Tchad à la fête du cinéma que la délégation tchadienne séjourne à Ouagadougou. Elle a eu des séances de travail avec le ministre Pingdwendé Gilbert Ouédraogo et les membres du Comité national d’organisation de la biennale du cinéma africain et de sa diaspora. De ces concertations, la délégation fait un bilan satisfaisant ouvrant la voie à une participation sereine des festivaliers tchadiens.

Le Premier ministre a exprimé à la délégation tchadienne la détermination des autorités burkinabè à assurer le succès de cette manifestation. Il a remercié le Président tchadien, le Maréchal Mahamat Deby Itno, pour avoir répondu favorablement à l’invitation fraternelle de son homologue burkinabè à prendre part au FESPACO 2025.

Le Secrétaire général du ministère en charge de la Culture du Tchad, Abdoulaye Souleymane Babalé, a salué les efforts du Burkina Faso pour réserver un excellent accueil aux festivaliers et souligné la mobilisation tchadienne pour cet événement. « Nous vivons une effervescence pré-FESPACO à N’Djaména. La population est très enthousiaste pour cette fête du cinéma à Ouagadougou », a-t-il déclaré.

Il a par ailleurs annoncé la participation d’une forte délégation officielle.

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a insisté sur l’importance des détails dans l’organisation de l’évènement. Fort de cette instruction, le Comité national d’organisation s’active. À quelques jours de l’ouverture de la prestigieuse biennale, le ministre Pingdwendé Gilbert Ouédraogo a affirmé que les préparatifs avancent convenablement.

« La logistique, l’hébergement et les programmes des ateliers et masterclasses sont en place. Une conférence de presse sera prochainement organisée par le président du Comité national d’organisation pour partager les dernières informations. Le FESPACO sera jugé sur la qualité des moindres aspects. Les grandes lignes sont maîtrisées, mais nous devons redoubler d’efforts pour peaufiner chaque élément », a-t-il expliqué.

La tradition d’hospitalité du Burkina Faso ne sera pas trahie à cette édition du FESPACO. « Nous entendons réserver un accueil chaleureux à la forte délégation tchadienne et garantir des conditions optimales pour les réalisateurs et participants. Le Burkina Faso est mobilisé, au plus haut niveau, pour faire de ce FESPACO une réussite éclatante », a-t-il souligné.

Entre autres activités que mènera la délégation tchadienne lors du FESPACO, Abdoulaye Souleymane Babalé a annoncé l’installation d’un village culturel, dénommé « Village Tchad au FESPACO », destiné à mettre en lumière la diversité culturelle et le patrimoine touristique de son pays.

« Ce village sera une vitrine du Tchad en miniature, permettant aux festivaliers de découvrir nos richesses culturelles et touristiques », a-t-il affirmé.

Le FESPACO 2025 est placé sous le thème : «Cinémas d’Afrique et identités culturelles » et se distingue par une participation record avec 48 pays annoncés contre 35 à l’édition passée. Le festival est un espace d’échanges et de formations pour les professionnels et un bel exemple de la résilience et de la richesse culturelle du Burkina Faso.

𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞