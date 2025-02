𝐂𝐨𝐨𝐩𝐞́𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐁𝐮𝐫𝐤𝐢𝐧𝐚 𝐅𝐚𝐬𝐨 – 𝐂𝐚𝐧𝐚𝐝𝐚 : L𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐚𝐠𝐞 𝐬𝐞𝐬 𝐩𝐫𝐢𝐨𝐫𝐢𝐭𝐞́𝐬 𝐚𝐯𝐞𝐜 𝐥’𝐚𝐦𝐛𝐚𝐬𝐬𝐚𝐝𝐫𝐢𝐜𝐞 𝐜𝐚𝐧𝐚𝐝𝐢𝐞𝐧𝐧𝐞

๐‚๐จ๐จ๐ฉ๐žฬ๐ซ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐๐ฎ๐ซ๐ค๐ข๐ง๐š ๐ ๐š๐ฌ๐จ – ๐‚๐š๐ง๐š๐๐š : L๐ž ๐๐ซ๐ž๐ฆ๐ข๐ž๐ซ ๐ฆ๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐ž ๐ฉ๐š๐ซ๐ญ๐š๐ ๐ž ๐ฌ๐ž๐ฌ ๐ฉ๐ซ๐ข๐จ๐ซ๐ข๐ญ๐žฬ๐ฌ ๐š๐ฏ๐ž๐œ ๐ฅโ€™๐š๐ฆ๐›๐š๐ฌ๐ฌ๐š๐๐ซ๐ข๐œ๐ž ๐œ๐š๐ง๐š๐๐ข๐ž๐ง๐ง๐ž

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouรฉdraogo, a reรงu en audience, ce mardi 18 fรฉvrier 2025, ร Ouagadougou, lโ€™ambassadrice du Canada au Burkina Faso, Tina Guthrie. Cette entrevue a permis dโ€™รฉvoquer les axes prioritaires de la coopรฉration entre les deux nations.

Le Canada et le Burkina Faso entretiennent une relation de coopรฉration ancienne de plus de 60 ans. Les deux personnalitรฉs ont passรฉ en revue les prioritรฉs communes aux deux nations, qui sโ€™articulent autour de plusieurs domaines, notamment lโ€™รฉconomie, la santรฉ, lโ€™รฉducation et les questions humanitaires.

Tout en exprimant la disponibilitรฉ de son Gouvernement ร la poursuite de cette coopรฉration de longue date, le Premier ministre sโ€™est voulu ferme sur les nouvelles bases ร รฉtablir : une coopรฉration respectueuse de la souverainetรฉ et de lโ€™indรฉpendance du Burkina sur le choix de ses partenaires, le respect de ses valeurs endogรจnes et la rรฉalisation dโ€™actions ร fort impact sur les populations.

ร€ lโ€™issue de cette audience, la diplomate Tina Guthrie, sur la base des grands axes du Plan dโ€™action pour la stabilisation et le dรฉveloppement du Burkina Faso dรฉclare ยซย Nous avons constatรฉ que nous avons toujours des prioritรฉs en commun, surtout dans les secteurs de l’รฉducation, de la santรฉ et de la gestion des crises humanitairesย ยป.

ยซย Le Canada reste engagรฉ ร soutenir les secteurs stratรฉgiques tels que la santรฉ et lโ€™รฉducation, qui constituent des piliers essentiels du dรฉveloppement durableย ยป, a-t-elle confiรฉ. Le renforcement de la croissance รฉconomique figure รฉgalement parmi les axes prioritaires de cette coopรฉration.

La diplomate canadienne a aussi exprimรฉ la prรฉoccupation de son pays face ร la situation sรฉcuritaire et ร la crise humanitaire au Burkina Faso. Elle a, du reste, rรฉitรฉrรฉ lโ€™engagement du Canada ร rester aux cรดtรฉs du Burkina Faso pour lโ€™accompagner dans la gestion de ces dรฉfis majeurs.

๐ƒ๐‚๐‘๐/๐๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ญ๐ฎ๐ซ๐ž