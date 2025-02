Régulation des médias et de la communication : les rapports publics 2022 et 2023 du CSC remis au Président du Faso

(Ouagadougou, 18 février 2025). Le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a reçu ce mardi au cours d’une audience, les rapports publics des années 2022 et 2023 du Conseil supérieur de la Communication (CSC).

Le président du CSC, Wendingoudi Louis Modeste OUEDRAOGO et sa délégation se disent satisfaits des échanges avec le Chef de l’État. « Nous repartons très motivés et nous pensons que nous pourrons davantage accomplir de grandes choses pour que la communication soit une communication sociale saine, afin que le CSC puisse contribuer plus efficacement aux différentes actions de développement de notre pays », indique Wendingoudi Louis Modeste OUEDRAOGO.

Au cours de cette audience, la délégation du CSC a présenté l’état des médias et de la communication. Selon le président du CSC, les rapports 2022 et 2023 soulignent une amélioration du contenu, surtout dans les médias classiques, tout en reconnaissant la nécessité de redoubler de vigilance et de poursuivre dans le bon sens.

« Avec toutes les actions entreprises en termes de prévention, c’est-à-dire la formation des journalistes, la sensibilisation, nous observons maintenant que le contenu des médias est satisfaisant. Nous avons des contenus qui prennent en compte nos sensibilités, nos valeurs nationales et qui promeuvent notre culture», se réjouit M. OUEDRAOGO.

Régulation des nouveaux médias, enjeu majeur du CSC

Par contre, le président de l’instance de régulation des médias et de la communication reconnait que les nouveaux médias (réseaux sociaux) constituent un enjeu majeur de régulation. « Les médias sociaux évoluent vite et nous sommes en train d’imaginer la solution pour anticiper, pour amener nos compatriotes à faire attention à la désinformation qui est aujourd’hui à l’œuvre sur les réseaux sociaux. Et cette désinformation peut constituer un facteur limitant pour toutes les actions de développement et surtout pour toutes les actions engagées sur le terrain de la reconquête de notre territoire national », explique-t-il.

Lors de cette audience, le président du CSC Wendingoudi Louis Modeste OUEDRAOGO et sa délégation ont évoqué avec le Président du Faso, les perspectives pour l’année 2025. « Nous avons pu en termes de perspective, informer le Président du Faso, de ce que nous comptons organiser comme activités qui entrent dans nos missions et dans le cadre de la mise en œuvre de la loi organique, à savoir nos nouvelles attributions, qui nous amènent à réguler les réseaux sociaux », indique le président du CSC, qui prend l’engagement de mieux faire pour assainir l’espace médiatique afin « d’affirmer notre entière souveraineté sur notre espace audiovisuel et communicationnel ».

La délégation dit également avoir bénéficié auprès du Chef de l’État des conseils sur les actions de communication à mener pour que le CSC puisse contribuer véritablement au rayonnement de notre pays mais aussi à l’apaisement du climat social.

Direction de la Communication de la Présidence du Faso