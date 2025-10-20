Zoundwéogo/JEPPC : les bacheliers de la première promotion de l’immersion patriotique partagent leur expérience au Lycée Scientifique Régional

Manga, 18 oct. 2025 (AIB)- Une délégation de sept nouveaux bacheliers de Manga a présenté jeudi, le compte rendu de son expérience à ses camarades du Lycée Scientifique Régional de Manga. Cette activité s’inscrit dans le cadre des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC), organisées à l’échelle nationale du 2 au 16 octobre 2025.

Issus de la première promotion de l’immersion patriotique session de 2025, ces jeunes ont participé à un mois de formation regroupant 1631 impétrants venus de l’ensemble de la région du Nazinon.

Leur message, centré sur des valeurs telles que le civisme, l’amour de la patrie, la solidarité, le respect du bien public et la discipline, a été accueilli avec intérêt par les élèves.

Selon les bacheliers, cette immersion ne s’est pas limitée à des formations théoriques sur les valeurs morales : des activités physiques et pratiques ont également rythmé leur séjour, renforçant leur esprit de cohésion et de responsabilité.

L’objectif de cette restitution était aussi d’encourager les élèves du lycée à se préparer psychologiquement pour les prochaines sessions de l’immersion patriotique, afin de transmettre le flambeau et de susciter leur adhésion à cette initiative présidentielle.

Les enseignants présents ont, pour leur part, exhorté les élèves et nouveaux bacheliers à pérenniser les valeurs du Burkina Faso, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays.

Le proviseur, Éric BATIONO, a salué cette belle initiative de la Direction régionale de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique (DRESFPT) du Nazinon, avant de féliciter les bacheliers pour leur engagement exemplaire. Il a conclu en leur souhaitant une bonne et fructueuse académique.

