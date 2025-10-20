BURKINA-CULTURE-FIPAP-REMISE-ATTESTATION-PARTENAIRE

Burkina/Première édition du FIPAP : Une attestation de reconnaissance remise à l’ambassade du Ghana pour son accompagnement

Ouagadougou, 21 oct. 2025 (AIB)- Une délégation du comité d’organisation de la première édition du Festival international de la parenté et l’alliance à plaisanterie (FIPAP), a remis, vendredi, une attestation de reconnaissance, à l’ambassade du Ghana, pour son accompagnement lors de la 1ère édition du festival. La délégation a été reçue par le ministre, chef de mission adjoint de l’ambassade, Abdulai Haruna Alhassan.

A l’occasion de la première édition du Festival international de la parenté et l’alliance à plaisanterie (FIPAP), tenue du 29 novembre au 1er décembre 2024 à Ouagadougou, une délégation du comité d’organisation a remis, ce vendredi 17 octobre 2025, une attestation de reconnaissance à l’Ambassade du Ghana, pour saluer son engagement culturel et son accompagnement dans la réussite de cet événement.

Le ministre, chef de mission adjoint de l’ambassade, Abdulai Haruna Alhassan, a exprimé sa gratitude aux organisateurs du FIPAP pour cet hommage.

Il a salué l’initiative du festival et a rappelé que les portes de l’ambassade resteront ouvertes au FIPAP.

« Le Ghana restera disponible pour accompagner les prochaines initiatives visant à promouvoir la diversité culturelle, la créativité africaine et l’unité des peuples», a soutenu M. Alhassan.

En rappel, le FIPAP est un événementiel culturel initié par l’Association FASO RAKIIRÉ dans le but de promouvoir la cohésion sociale et l’unité nationale à travers la culture et la parenté à Plaisanterie.

Rendez-vous est donc pris pour la deuxième édition en 2026.

Agence d’information du Burkina

HB/oo