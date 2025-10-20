Burkina/Banwa-Salubrité

Solenzo : FDS, VDP et population rendent une partie de la ville propre

Solenzo,18 Oct. 2025 (AIB) – La veille citoyenne de Solenzo, les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) ont organisé une journée de salubrité, le samedi 18 octobre 2025, pour rendre certains endroits publics propres.

Les Forces de défense et de sécurité, les Volontaires pour la défense de la patrie et la veille citoyenne sont sorties de Solenzo est sortie nombreuse munie de râteaux, de machettes, de pelles et de balais pour le nettoyage des alentours du commissariat central de la police, du Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA), du marché central et de la préfecture de Solenzo.

Certains coupent les hautes herbes et les arbustes avec les machettes tandis que les autres ramassent pour mettre dans les tricycles et les véhicules mobilisés à cet effet. Les poubelles au bord de la voie principale ont également été vidées.

Selon le Capitaine Papa Parfait Kambou, cette initiative vise à rendre ces endroits publics propres et constitue un message envoyé à toute la population.

« En attendant la brigade laabal, chacun doit veiller à la propriété dans son entourage. Solenzo est sale et il faut que nous la nettoyions », a lancé le capitaine Papa Parfait Kambou à la population.

Les populations se sont donnés rendez-vous une prochaine fois pour le nettoyage d’autres endroits publics.

Agence d’Information du Burkina

SO/dnk-ata