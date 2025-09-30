Zoudweogo/Football : Avantage FC remporte la 4ᵉ édition du « Tournoi Maracana de la Paix » à Manga

Manga, 28 sept. 2025 – La 4e édition du « Tournoi Maracana de la Paix » a connu son apothéose, samedi, au stade régional « Ka La Manga » de Manga avec une finale remportée par Avantage FC contre Rabiiga FC sur le score de 1 but à 0.

C’est sous la pluie battante que les deux équipes finalistes se sont opposées sur deux fois 45 minutes devant un public émerveillé.

Avantage FC qui a pris le dessus sur Rabiiga FC sur le score de 1 but à 0 décroche ainsi son premier trophée dans cette compétition.

Elle est repartie avec un jeu de maillots, un ballon, des médailles en or et une enveloppe de soixante-quinze (75 000) francs CFA.

Quant à l’équipe de Rabiiga FC, elle s’est consolée avec un jeu de maillots, un ballon, des médailles en argent et une somme de cinquante (50 000) francs CFA.

Présidé par le Haut-Commissaire du Zoundweogo, Julien Ouédraogo, le tournoi de maracana a mis en lumière l’importance du sport comme vecteur de paix et de cohésion sociale.

M. Ouédraogo a salué l’engagement du promoteur, Lucien Bouda, qui a tenu quatre éditions consécutives. Il l’a invité à persévérer et à maintenir cette belle initiative qui rassemble et valorise la jeunesse.

La représentante du parrain, Assèta Ouédraogo, a également salué l’initiative. « C’est la capacité du sport à unir les filles et les fils de la localité qui a motivé l’engagement du parrain à soutenir pleinement cette initiative. » a-t-elle déclaré.

Lucien Bouda a soutenu que l’objectif du tournoi va au-delà de l’aspect sportif.

« Le ballon est un puissant vecteur de cohésion sociale et de paix et à travers ce tournoi, nous avons voulu créer un espace de dialogue et de rapprochement, aussi bien pour les autorités politiques et religieuses que pour les jeunes, souvent divisés », a-t-il noté.

Il a poursuivi en relevant qu’en se retrouvant autour du sport, on peut « se parler, se comprendre, et contribuer à faire de la paix une réalité durable au Burkina Faso. »

Placée sous le thème « Jeunesse engagée, paix consolidée », la 4e édition du « Tournoi Maracana de la Paix » a mobilisé 16 équipes et a rassemblé autorités administratives, leaders coutumiers, partenaires et populations locales, confirmant le rôle du sport dans le développement communautaire.

Agence d’information du Burkina

