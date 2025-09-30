Burkina-Comoé-Action-Citoyenne-Réhabilitation-Voie-Dégradée

Comoé/Action citoyenne : Le village de Ouangolodougou-Burkina réhabilite la route reliant Niangoloko à d’autres villages

Niangoloko, 29 Sept. 2025 (AIB)- Les populations du village de Ouangolodougou-Burkina dans la Commune de Niangoloko se sont fortement mobilisées pour réhabiliter la route reliant le village au Chef-lieu du département (Niangoloko) en passant par les villages de Timperba et Yendéré. Les autres villages concernés par cette action citoyenne sont Kimini, Nofesso, Toundoura et Mitiéridougou dont les voies sont extrêmement dégradées.

La mobilisation était exceptionnelle et tous les tricycles des villages ont été « réquisitionnés » à cet effet.

« C’est une fierté pour nous de nous retrouver pour réhabiliter cette route après notre réinstallation. Nous ne pouvons pas tout attendre de l’État, car l’État, c’est nous aussi. Le gouvernement sous le leadership du camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ, Président du Faso nous a permis de retrouver chez nous grâce à nos vaillantes Forces de Défense et de Sécurité », a déclaré le président du Comité villageois de Développement (CVD) de Ouangolodougou-Burkina, Mamadou Sirima.

Selon lui, Ouangolodougou et les villages au sud de Niangoloko constituent le grenier de la Commune de Niangoloko. Bientôt c’est la fin de la saison pluvieuse et il faut écouler nos produits agricoles. Il promet que tout sera mis en œuvre pour que le village soit accessible tout en souhaitant que les autorités interviennent sur cette route qui permet d’aller à Niangoloko, mais aussi à Mangodara qui est aussi une zone de grandes productions agricoles.

« Je salue la forte adhésion de la population à l’initiative, sans laquelle le village sera difficile d’accès », a conclu M. Sirima.

Agence d’information du Burkina

BBH/bbp