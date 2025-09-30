Bam/Sport : Une association mise sur la jeunesse pour une relève de qualité

Kongoussi, 28 sept. 2025 (AIB)-L’Association sportive de Kongoussi (ASK) a remporté, samedi sur le terrain des écoles Centre de Kongoussi, la 4ᵉ édition du tournoi des moins de 15 ans dénommé ACIPROS-U15, en battant l’Association sportive École (AS École) aux tirs au but (5-4), après un nul vierge à la fin du temps réglementaire.

Le tournoi est organisé sous le parrainage de Rahimo Transport et Rahimo Football Club, avec pour thème : « Sport, facteur de cohésion sociale et de renforcement de la résilience au Bam ».

La finale s’est disputée sous la présidence du préfet, président de la délégation spéciale (PDS) de Kongoussi, représenté par le vice-président Étienne Sawadogo.

L’initiative de cette compétition est portée par l’Action citoyenne pour la promotion du sport dans la province du Bam (ACIPROS), présidée par Issa Ouédraogo. Elle s’est fixée pour objectifs de promouvoir la relève sportive, de permettre aux jeunes d’exprimer leurs talents et d’accompagner les clubs affiliés à la Fédération burkinabè de football.

« Nous voulons donner une chance aux enfants du Bam de se révéler à travers le football, tout en cultivant les valeurs de solidarité et de cohésion. C’est pourquoi nous mettons l’accent sur les enfants. Aujourd’hui, c’est la finale des U15 et demain dimanche se jouera celle des U17 », a déclaré M. Ouédraogo.

La cérémonie a également connu la présence de plusieurs personnalités, notamment le représentant de Rahimo, les directeurs provinciaux en charge des Sports et Loisirs, de la Jeunesse et de l’Emploi, ainsi que le secrétaire général de la Ligue régionale du Centre-Nord, Rasmané Ouédraogo.

Pour rappel, ce tournoi est à sa quatrième édition et s’impose comme un véritable cadre de promotion de la jeunesse sportive du Bam et un instrument de cohésion sociale à travers le sport.

