Le tournoi de maracana de l’AVDD réunit la jeunesse autour du patriotisme

Ouagadougou, (AIB) – Le tournoi de maracana du mouvement Africa Vision et Développement Durable (AVDD) a connu son apothéose le dimanche 6 octobre 2025, avec la victoire de Douaoudé aux tirs au but face à Aviator.

« Nous croyons que la cohésion sociale et le vivre-ensemble sont le socle de toute nation prospère. Sans unité, sans solidarité, il n’y a pas de paix durable », a déclaré Abdoulaye Compaoré, promoteur du tournoi maracana du mouvement AVDD.

Selon lui, rien n’est possible sans cohésion sociale ni unité entre les populations.

M. Compaoré s’exprimait le dimanche 6 octobre 2025 lors de la finale du tournoi organisée dans l’arrondissement n°10 de Ouagadougou.

L’apothéose de la compétition a opposé l’équipe de Douaoudé à celle d’Aviator, une rencontre âprement disputée qui s’est soldée par la victoire de Douaoudé aux tirs au but.

Le promoteur du tournoi, tout en rendant hommage aux Forces de défense et de sécurité, a invité la jeunesse à cultiver la solidarité et le patriotisme.

L’équipe victorieuse de Douaoudé a reçu le trophée, la somme de 100 000 F CFA, des jeux de maillots, des ballons et de nombreux autres lots.

Aviator, finaliste malheureuse, est repartie avec 75 000 F CFA, un jeu de maillots et des ballons. Des prix spéciaux ont également été décernés.

Hubert Zoungrana, représentant le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, a salué la mobilisation de la jeunesse : « Nous avons trouvé une jeunesse vaillante, dynamique et mobilisée autour du camarade Capitaine Ibrahim Traoré, une jeunesse sportive qui a livré un match plaisant », a-t-il relevé.

Au-delà de cette compétition sportive, les membres de l’amicale ont fait preuve de solidarité en offrant des vivres aux personnes âgées et des kits scolaires aux enfants défavorisés. Des femmes déplacées internes ont également bénéficié de formations en activités génératrices de revenus.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

OS/ata