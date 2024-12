Zondoma/Transparence et redevabilité : Les collectivités locales invitées à publier les informations budgétaires

Gourcy, 4 décembre 2024 (AIB) – L’Association Monde Rural (AMR), en collaboration avec le Réseau de la Société civile pour la Nutrition (RESONUT), a organisé, mardi 3 décembre 2024 à Gourcy, un atelier de plaidoyer et de sensibilisation sur le droit à l’information budgétaire et la publication des données budgétaires des collectivités locales au profit des populations.

L’accès limité des populations aux informations budgétaires des collectivités locales freine leur participation à la prise de décision.

Face à ce constat, l’AMR et son partenaire RESONUT ont initié une session de sensibilisation et de plaidoyer visant à renforcer le droit à l’information budgétaire et à promouvoir la publication des données budgétaires.

Cet atelier, tenu au siège de l’AMR à Gourcy, a rassemblé des présidents de délégations spéciales, des comptables communaux, des représentants des groupes de plaidoyer et des hommes de médias de la région du Nord.

Selon Amadou Wangré, coordonnateur national de l’AMR, l’objectif de cette initiative est d’encourager la transparence et la redevabilité des autorités locales en facilitant l’accès des populations aux informations budgétaires.

« Les questions de transparence, de redevabilité et de partage de l’information doivent être une réalité à la base », a-t-il affirmé, tout en réitérant la disponibilité de sa structure à accompagner les collectivités qui s’engageront dans cette dynamique.

Lors de l’ouverture de l’atelier, le président de la délégation spéciale de la commune de Ouindigui (province du Loroum), Souleymane Gandema, a exhorté ses pairs à tirer parti des informations partagées pour promouvoir la vulgarisation des budgets communaux.

Les discussions ont principalement porté sur les références internationales et nationales en matière de publication des données budgétaires, ainsi que sur le rôle des autorités locales et des médias dans la sensibilisation des citoyens à la transparence budgétaire.

Pour Bonaventure Kaboré, chef de programme à l’AMR, cet atelier s’inscrit dans le cadre du projet Right2Grow, mis en œuvre par un consortium regroupant Save the Children, The Hunger Project, Action contre la Faim et CEGAA.

Ce projet intervient dans les domaines de la nutrition, de la sécurité alimentaire et du WASH (eau, assainissement et hygiène) dans les régions du Nord, du Centre-Nord et de l’Est, avec l’AMR et le RESONUT comme partenaires locaux.

Le projet bénéficie d’un appui technique et financier du Royaume des Pays-Bas.

Agence d’Information du Burkina

Aziz KIEMDE