Burkina/Zondoma-SNC-Lutteurs

Zondoma/SNC 2026 : 31 lutteurs retenus pour représenter la province

Gourcy,14 sept. 2025 (AIB) – Au terme des compétitions régionales qui ont eu lieu du 12 au 13 septembre 2025 à Ouahigouya, 31 lutteurs ont été retenus pour défendre les couleurs de la province du Zondoma à la Semaine nationale de la culture (SNC) à Bobo Dioulasso.

La province du Zondoma a pris part à la Semaine régionale de la culture (SRC) tenue à Ouahigouya les 12 et 13 septembre 2025 sous la présidence du Gouverneur de la Région de Yaadga, Thomas Yampa.

Elle a compéti dans les arts du spectacle et le sport traditionnel avec une équipe de 37 lutteurs toutes catégories confondues. Au verdict final, 31 lutteurs ont été qualifiés pour représenter la province à la Semaine nationale de la culture, qui s’ouvrira en avril 2026 dans la capitale du Guiriko.

La province s’est signalée également à la 2ème place en chœurs populaires avec la troupe Relwendé de Guiri Guiri et en slam à la 3ème place avec Inoussa Bagaya.

Agence d’information du Burkina

AK-dnk-ata