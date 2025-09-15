BURKINA-EDUCATION-GOURMA-RENTREE-ADMINISTRATIVE

Gourma/Education : La rentrée administrative placée sous le sceau de la résilience et de l’excellence

Fada N’Gourma, 15 sept. 2025 (AIB) – La Circonscription d’éducation de base (CEB) de Fada N’Gourma 1, a procédé, ce lundi 15 septembre 2025, au lancement officiel de la rentrée administrative marquée par une montée des couleurs nationales suivie du ditanyé chanté en gourmantchéma. La rentrée a été placée cette année sous le signe de la résilience et de l’excellence.

Selon le Chef de la CEB (CCEB), Ahadi Idani, ce choix traduit l’attachement des acteurs de l’éducation aux valeurs de la nation et à la patrie.

La cérémonie s’est tenue dans une école abritant plusieurs élèves déplacés internes et servant de cadre aux cours de rattrapage.

Pour M. Idani, ce symbole est une manière d’affirmer que « la résilience est notre cheval de bataille ».

Le responsable a félicité l’ensemble des encadreurs pédagogiques, directeurs d’écoles, enseignants, agents administratifs, élèves et parents d’élèves pour les résultats enregistrés au cours de l’année écoulée.

En effet, la CEB de Fada 1 est passée d’un taux de réussite de 86% en 2024 à 93,54% au certificat d’études primaires (CEP) en 2025.

Au rang des défis de l’année scolaire 2025-2026, le CCEB Idani, a cité l’accueil d’un nombre croissant d’élèves déplacés internes, l’amélioration continue de la qualité de l’éducation, le désengorgement de certaines écoles pour une gestion plus optimale et la mise en œuvre des réformes engagées par le ministère en charge de l’enseignement de base.

« Notre vision est de bâtir une école inclusive, disciplinée et solidaire pour l’excellence pour tous », a-t-il affirmé.

De son côté, le directeur de l’école primaire publique du secteur 1 Kalmanma, Karim Béogo, représentant les directeurs d’écoles, a salué l’accompagnement de la CEB tout au long de l’année écoulée.

Il a réaffirmé l’engagement des directeurs à améliorer la qualité des enseignements, renforcer la gouvernance scolaire, assainir les établissements et mettre en place rapidement les conseils d’école en remplacement des anciennes structures APE, AME et COGES.

M. Béogo a présenté l’état des effectifs pour la rentrée : 55 enseignants présents, dont 10 hommes et 45 femmes, avec trois absentes en congé de maternité.

Les écoles concernées accueillent déjà 2 126 élèves, dont 1 601 déplacés internes, et prévoient la réception d’au moins 400 nouveaux élèves cette année.

Les acteurs de l’éducation de Fada 1 entendent ainsi relever ces défis dans un esprit de solidarité et de rigueur, pour une année scolaire apaisée et fructueuse.

Agence d’information du Burkina

KAC/hb/oo