La FOPAHT-B réaffirme son engagement à accompagner le gouvernement pour un nouvel élan du tourisme au Burkina

Ouagadougou le 15 septembre- (AIB)- La Fédération des organisations patronales de l’hôtellerie et du tourisme du Burkina (FOPAHT-B) a tenu, ce 15 septembre 2025 à Ouagadougou, une conférence de presse sous le thème « soutien aux initiatives gouvernementales pour un tourisme attractif, compétitif et durable au Burkina Faso ». Cette rencontre a été l’occasion pour les acteurs de réaffirmer leur accompagnement au gouvernement pour un tourisme attractif, compétitif et durable au Burkina Faso.

« C’est avec une immense joie et une profonde reconnaissance que nous accueillons la décision historique du gouvernement d’instaurer la gratuité du visa pour tous les Africains », s’est réjoui le président du FOPAHT-B, Mamoudou Pierre Célestin Zoungrana.

Selon lui, cette décision constitue une véritable révolution pour le tourisme burkinabè, renforçant l’intégration africaine, la libre circulation des personnes et la compétitivité de notre destination.

Mamoudou Pierre Célestin Zoungrana a souligné que « ces réformes traduisent une volonté claire des autorités de restructurer et de dynamiser le tourisme afin qu’il joue pleinement son rôle de moteur de développement économique et social ».

« Nous sommes convaincus qu’avec les initiatives présidentielles en cours, notamment la construction du Mémorial Thomas Sankara et l’aménagement des trois barrages stratégiques de la capitale, le tourisme intérieur et réceptif disposera d’un cadre propice à son essor », a souligné le président.

M.Zoungrana a par ailleurs salué la décision portant sur l’obligation faite aux promoteurs de villas meublées de se conformer à la réglementation en vigueur.

« Cette mesure essentielle permettra de mettre fin à une concurrence déloyale, d’instaurer plus de transparence et de protéger les investissements des hôteliers qui, depuis toujours, contribuent à la vitalité du secteur », a-t-il affirmé.

Le président du FOPATH-B a par ailleurs invité ses membres, ses partenaires, et à travailler main dans la main avec l’Etat pour bâtir un tourisme burkinabé attractif, compétitif et durable.

La FOPATH-B, en plus de réaffirmer son engagement à accompagner les initiatives gouvernementales, a par ailleurs formulé des requêtes, qui sont entre autres la reconnaissance et l’accompagnement de la FOPATH-B comme faîtière unique et structurée du secteur touristique burkinabè.

Également, l’attribution de bons d’hébergement aux missionnaires pour encourager le tourisme interne, la réglementation des services traiteurs afin de lutter contre la concurrence déloyale dans la restauration.

« Le développement régional, par la mise en place d’un circuit touristique inter-Etats et l’allègement des charges des établissements touristiques d’hébergement, en alignant le mode de facturation de l’eau et de l’électricité sur celui appliqué aux unités industrielles, a-t-il ajouté.

« La Fédération des organisations patronales de l’hôtellerie et du tourisme du Burkina, créée en 2010, est la faîtière des associations professionnelles du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration du Burkina Faso. Elle a pour objectif de promouvoir l’image de l’industrie touristique du Burkina Faso », a conclu M.Zoungrana.

Agence d’Information du Burkina

FT/ata