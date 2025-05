Ziro (Centre-Ouest) : Clôture en beauté de la 8e édition du FESMUDN à Névré

Névré (Ziro), 10 mai 2025 (AIB) – C’est dans une ambiance surchauffée de sons, de danses et d’émotions qu’a pris fin, ce samedi, la 8e édition du Festival de Musiques et Danses Traditionnelles de Névré (FESMUDN), organisée par l’Association Ke-n-den-lè pour le Développement du village de Névré (AKDN), présidée par Halidou Nigna.

Une édition riche en couleurs, en symboles et en espoirs, placée sous le thème : « Culture et résilience des populations : le FESMUDN comme lien et force ».

Présidée par le Haut-commissaire Saïba Zoromé, la cérémonie de clôture a tenu toutes ses promesses, rassemblant une foule nombreuse venue vibrer au rythme des traditions ancestrales.

Dans son adresse, M. Zoromé n’a pas manqué de saluer la détermination et l’abnégation de l’AKDN, organisatrice de l’événement, pour son engagement constant en faveur de la sauvegarde et de la promotion du patrimoine culturel local.

Depuis sa création en 2007, le FESMUDN s’impose comme un creuset de valorisation des traditions du terroir. Cette 8e édition a été marquée par une programmation variée et captivante : danses de masques mystiques, prestations d’enfants aux rythmes envoûtants, chants rituels et performances artistiques retraçant les cultures et traditions locales.

Des masques de Korobou dans la Sissili à la troupe Pool Jeune de Névré dans le Ziro, en passant par la troupe de masques de Bogoum (Sissili) et la troupe Nabonon de Gao (Ziro), un parterre de musiciens traditionnels s’est succédé sur scène, offrant un spectacle de grande qualité aux festivaliers.

Sur la place publique de Névré, les foules se sont laissées emporter par les battements effrénés des tam-tams, les chants gutturaux porteurs de mémoire, et les danses virevoltantes des troupes venues de divers horizons. Une véritable immersion dans l’âme d’un peuple résilient.

« Le FESMUDN, c’est notre âme, notre fierté et notre héritage. Il rassemble, console et redonne de la force à nos communautés », a confié une festivalière émue.

Le festival s’est achevé sous les ovations d’un public conquis, promettant de revenir encore plus nombreux pour la prochaine édition.

À Névré, la culture vit, résiste et triomphe. Longue vie au FESMUDN !

En rappel, le FESMUDN se tient tous les deux ans à Névré, localité située dans la commune de Cassou, province du Ziro.

Agence d’information du Burkina (AIB)

AKO/ata