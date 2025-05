Ziro : À Naliessan, les parents d’élèves bâtissent un nouveau bâtiment scolaire de trois classes avec l’appui de la mairie

Sapouy, 8 mai 2025 (AIB) – L’école primaire de Naliessan, située dans la Circonscription d’Éducation de Base (CEB) de Sapouy, s’est récemment dotée d’un bâtiment flambant neuf de trois salles de classe, grâce à un effort conjoint du bureau de l’Association des Parents d’Élèves (APE) et de la mairie de Sapouy.

Ce projet ambitieux, concrétisé sans appui extérieur, a été salué par les autorités éducatives locales lors de la cérémonie de réception qui a eu lieu le mercredi 7 mai 2025. En effet, les parents d’élèves, à travers une mobilisation exemplaire, ont financé la construction d’une salle de classe, tandis que la commune a pris en charge les deux autres.

Mieux encore, la mairie a entrepris la réfection de la toiture d’un ancien bâtiment, contribuant ainsi à améliorer significativement le cadre d’apprentissage des élèves. Ces infrastructures permettront d’alléger la surcharge des salles existantes et d’offrir de meilleures conditions d’étude.

Le directeur provincial de l’Éducation préscolaire, primaire et non formelle du Ziro, Sidbéwendin Compaoré, accompagné du chef de la CEB de Sapouy, Camille Diasso, a effectué une visite des nouvelles classes. Il a exprimé toute sa reconnaissance et ses encouragements à l’endroit du bureau de l’APE, conduit par Ousmane Kaboré, ainsi qu’à l’équipe pédagogique dirigée par Inoussa Yago.

Séduit par l’initiative et la qualité de l’ouvrage, M. Compaoré a annoncé que les nouvelles classes seront dotées de tables-bancs afin de les rendre pleinement fonctionnelles.

La cérémonie a réuni plusieurs acteurs du monde éducatif, notamment les responsables de la DPEPPNF Ziro, les directeurs d’école, les enseignants, les élèves et les parents. Tous ont salué cet exemple d’engagement citoyen, qui démontre qu’avec de la volonté et de la solidarité, des résultats concrets peuvent être atteints, même à petits pas.

