FOOT-BFA-SPORT-EDUCATION-UNIVERSITE-CHAMPIONNAT

Championnat des Universités: l’Unité africaine démarre par une victoire sur l’ESMi (1-0)

Ouagadougou, 11 mai 2025 (AIB) – L’Université de l’Unité africaine (UA, ex IAM), a débuté samedi, la 3e édition du Championnat des Universités (CDU) par une victoire étriquée de 1 but à 0 face à la formation de l’Ecole supérieure de micro-finance (ESMi), à la faveur du top de départ à Ouagadougou, de cette compétition, a constaté l’AIB.

L’équipe de l’UA, championne en titre a encore frappé fort d’entrée, annonçant ainsi ses ambitions pour le trophée de cette 3e édition cette année. Elle a vite pris le taureau par les cornes en scorant vite par l’entremise de son meilleur joueur et capitaine Bertrand Bagnoa, désigné ballon d’or l’année dernière. La formation de l’ESMi a tenté vainement de réagir sans succès, offrant la première la victoire d’entrée au tenant.

D’année en année cette compétition se bonifie à en croire son promoteur Cheick Oumar Ilboudo. « De 19 universités au départ, nous sommes aujourd’hui à 28 et cela témoigne de l’engouement du monde universitaire et des talents qui ont envie de s’exprimer ».

Pour lui c’est un sentiment de satisfaction de pouvoir tenir une telle compétition durant trois ans. « Nous sommes à vide de challenge, tout comme nos forces de défense et de sécurité. Nous sommes animés par une sensation de résilience et nous passons au-delà de toutes ces situations tumultueuses que nous pouvons rencontrer », a-t-il dit.

La marraine de cette 3e édition du CDU, Maître Gloria Guissou Kabré, a fait savoir que c’est tout naturel qu’elle soutienne cette initiative, elle-même étant dans le domaine du sport. « Nous avons besoin davantage de scène pour exprimer les compétences et vu que sport et éducation vont ensemble, c’est d’autant plus normal que « Ringo club » (structure qu’elle gère : ndlr) dans sa mission, estime que le travail de cette compétition s’aligne sur la mission d’allier sport et étude ».

Elle explique que c’est « une scène d’émulation pour les étudiants que de voir quels sont ceux qui ont plus de compétences sur d’autres ouvertures ».

Pour elle, « c’est à travers cette compétition que s’ouvre d’autres vocations ». Elle adresse un message d’encouragement donc à ses filleuls et attend que les talents émergent. « Il faut juste se battre », dit-elle, souhaitant que cette compétition puisse être l’occasion pour les étudiants de se faire un réseau, de se faire de nouvelles amitiés et de préparer d’avance leur lancement sur la scène de l’emploi.

Les organisateurs ont associé à leur événement la sensibilisation sur la sécurité routière et le chef de service de la circulation routière et de la voie publique à la Direction générale de la police nationale, le lieutenant de Police Issouf Traoré qui était présent au lancement de la compétition a mentionné être venu « soutenir et accompagner cette initiative parce qu’elle est noble. Nous invitons l’ensemble des étudiants et toute la chaine à porter le casque ».

Le promoteur de la compétition a signifié que l’innovation cette année est que « un panel est prévu sur l’économie du sport et les opportunités dans le monde du sport pour les jeunes professionnels et les étudiants ».

Il explique que « de la même manière que nos étudiants étudient les sciences économiques et de gestion, la logistique ou la communication, dans le sport également ils peuvent s’exprimer, pas seulement sur la pelouse mais en dehors. C’est l’ensemble de toutes ces compétences qui forme un bon écosystème pour le développement du sport au Burkina Faso ».

C’est le ministère en charge des sports qui a donné le top de départ du 3e championnat des universités. Son représentant Abdoul Razack Zida a Félicité les étudiants pour ce pari réussi d’organiser la compétition et a insisté sur la cohésion entre étudiants. La finale est prévue pour se jouer le 8 juin prochain.

Agence d’information du Burkina

as/ata