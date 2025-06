Burkina-ZIro-Examen-Scolaires-session 2025

Ziro/BEPC et CAP 2025 : 1 724 candidats à l’assaut des examens

Sapouy, 3 juin 2025 (AIB) – C’est dans une atmosphère studieuse et empreinte de solennité que les épreuves écrites et orales du Brevet d’Études du Premier Cycle (BEPC) et du Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP) ont été officiellement lancées ce mardi matin au lycée provincial de Sapouy, à l’image des autres centres à travers le pays.

Pour cette session 2025, 1 684 candidats sont inscrits au BEPC dans la province, dont 757 garçons et 927 filles. Ils sont répartis dans 7 jurys couvrant 12 centres secondaires, répartis sur l’ensemble du territoire provincial.

Du côté du CAP, 40 candidats sont en lice cette année, dont 33 garçons et 7 filles. Ce centre est rattaché à la commune de Léo.

Le top départ a été donné par le secrétaire général de la province, Adams Davou, qui a procédé à l’ouverture officielle de la première enveloppe contenant le sujet de dictée.

Une légère baisse du nombre de candidats par rapport à l’année précédente a été notée.

Les autorités administratives, éducatives, sécuritaires et coutumières se sont assurées que toutes les conditions sont réunies pour un bon déroulement des examens dans le respect des principes de transparence, d’équité et de sérénité.

Selon la Direction Provinciale de l’Enseignement Secondaire, de la Formation Professionnelle et Technique, aucune difficulté majeure n’a été enregistrée pour cette session.

Agence d’information du Burkina AIB

AK/ata