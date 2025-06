Burkina-Sahel-Sebba-Education-Examens-CEP2025

CEP 2025 : le chef de la circonscription encourage les candidats et donne le top départ des épreuves

Sebba, 3 juin 2025 (AIB) – Le chef de la circonscription d’éducation de base de Sebba Bali Bako a donné mardi le top de départ des examens du Certificat d’études primaires (CEP) et a encouragé les candidats a bien se concentrer pour l’option de leur premier diplôme, a constaté l’AIB.

La première enveloppe a été ouverte à 7 heures 20 minutes dans la salle n°1 du centre de Sebba A. l’enveloppe a été présentée aux autorités et aux candidats avant d’être ouverte. Il s’agit de la rédaction. Le centre a eu cette année 163 inscrits dont 104 garçons et 59 filles. 143 candidats ont répondu présents dont 90 garçons et 53 filles.

Avant l’ouverture de la première enveloppe, le Chef de la Circonscription d’Education de Base de Sebba Bali Bako et la délégation qui l’a accompagné, ont visité les deux centres qui composent le jury de Sebba. Cette délégation est composée du représentant du chef de détachement militaire de Sebba, des autorités communales, des coutumiers, des religieux et des parents d’élèves.

Le chef de la circonscription, a d’abord salué les autorités pour leur présence. Il a ensuite encouragé et félicité les élèves pour avoir accepté de suivre les cours malgré la situation sécuritaire. Il a aussi félicité et remercié tous les enseignants du public et les enseignants communautaires qui sont restés aux côtés des enfants toute l’année scolaire.

