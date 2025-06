Burkina-Bam-Examen-Scolaires-Session 2025

Bam: 4074 candidats au CEP et 2227 au BEPC composent pour les examens scolaires 2024-2025

Kongoussi, 3 juin 2025 (AIB) – 4074 candidats au Certificat d’études primaires (CEP) et 2227 au Brevet d’études du premier cycle (BEPC) ont débuté mardi les examens de fin d’année dans le provin du Bam

La cérémonie officielle de lancement du CEP s’est déroulée à l’école primaire publique de Bango, dans la Circonscription d’éducation de base (CEB) de Kongoussi 2, sous la présidence du Haut-commissaire de la province, Karim Ouédraogo. En présence des autorités administratives et éducatives et des partenaires, il a prodigué des conseils aux jeunes candidats, tout en les invitant à faire preuve de sérénité et de concentration durant les compostions.

« C’est ce que vos enseignants vous ont enseigné durant l’année scolaire qu’on va vous demander. N’ayez pas peur. Restez concentrés et chacun réussira », a-t-il rassuré les candidats.

Sur les 4074 candidats inscrits au CEP cette année dans la province du Bam, on compte 2347 garçons et 1727 filles. Selon le Directeur provincial de l’Éducation préscolaire, primaire et non formelle (DPEPPNF), Naba Ilboudo, toutes les dispositions matérielles, sécuritaires et sanitaires ont été prises pour assurer un bon déroulement des épreuves. Il a indiqué que les examens ont effectivement débuté sur toute l’étendue du territoire provincial sans incident majeur signalé.

Au même moment, les épreuves écrites du BEPC ont été t lancé dans la province par le secrétaire général de la province du Bam Moussa Sanou au lycée municipal de Kongoussi.

Pour le directeur provincial des Enseignements secondaires, de la Formation professionnelle et technique du Bam, 2227 candidats sont en lice pour l’obtention de ce diplôme. Ils sont répartis dans 9 jurys sur l’ensemble de la province.

M. Coulibaly s’est dit satisfait du bon déroulement des premières heures de composition, et a salué l’engagement des équipes pédagogiques, des forces de sécurité ainsi que des différents acteurs dans l’organisation et l’administration des épreuves.

Pour rappel, ces examens marquent l’aboutissement de 9 mois d’efforts pour les apprenants et les enseignants et les premiers résultats sont attendus à partir du 11 juin pour le BEPC et le 14 juin pour le CEP.

Agence d’information du Burkina

AR/ata