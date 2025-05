Sahel : Immersion des jeunes de Dori dans la révolution progressiste et populaire burkinabè à travers une conférence publique

Dori, 10 mai 2025 (AIB) – Les jeunes de la ville de Dori ont été immergés dans la révolution progressiste et populaire burkinabè à l’occasion d’une conférence publique organisée par le chargé de mission à la présidence du Faso pour la région du Sahel, M. Ali Bokoum, le samedi 10 mai 2025.

L’objectif de cette rencontre était d’expliquer le rôle et la place de la jeunesse dans la mise en œuvre de la révolution progressiste et populaire, initiée par le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso.

Dans le cadre de la refondation de la nation burkinabè sur des bases de souveraineté, de justice, de sécurité et de développement socio-économique durable, le camarade capitaine Ibrahim Traoré a lancé une révolution progressiste et populaire.

Le secrétaire général de la région du Sahel, M. Auguste Kinda, a salué la tenue de cette conférence publique, placée sous le thème : « Révolution progressiste et populaire au Burkina Faso : rôle et place de la jeunesse dans sa mise en œuvre ».

Pour lui, à travers ce changement de paradigme, le Burkina Faso a amorcé un tournant décisif dans son développement socio-économique, dont la jeunesse doit être la charnière centrale.

C’est pourquoi M. Kinda a remercié le chargé de mission à la présidence du Faso pour la région du Sahel, M. Ali Bokoum, pour cette initiative lumineuse qu’est l’organisation de cette conférence publique.

L’objectif visé à travers cette initiative est de susciter, chez les jeunes de la région du Sahel, un engagement patriotique et citoyen.

Selon lui, cette rencontre constitue une véritable immersion pour les jeunes de la région dans la nouvelle politique souverainiste portée par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

M. Bokoum a ajouté que cette conférence vise à vulgariser et à promouvoir cette nouvelle politique auprès de la jeunesse, qui constitue le fer de lance du développement durable du Burkina Faso.

Cette conférence a été co-animée sous forme de panel par le commandant de la quatrième région militaire, le chef de bataillon Amadou Sanou, le préfet du département de Dori, M. Atiana Ayiyongo, et le chargé de mission à la présidence du Faso pour la région du Sahel, M. Ali Bokoum.

Les trois panelistes ont exposé les raisons qui ont conduit au déclenchement de cette révolution progressiste et populaire, les motivations qui justifient l’adhésion à ce changement politique, ainsi que la nécessité d’y apporter sa contribution pour en assurer le succès.

Agence d’information du Burkina

Ali Mamoudou Maïga

AIB/Séno