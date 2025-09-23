Burkina-Décentralisation-Délégation-Spéciale-Session

Yatenga : la délégation spéciale communale de Ouahigouya tient sa 3ème session ordinaire

Ouahigouya, 23 sept. 2025 (AIB)-La Délégation spéciale de la commune de Ouahigouya a entamé les travaux de sa 3ème session ordinaire de l’année sous la présidence du préfet Président de la délégation spéciale (PDS) communale de la cité de Naaba Kango, Lucien Amos Lankoandé, a constaté l’AIB.

Pendant quarante-huit heures, les membres statutaires de la délégation spéciale se pencheront sur le procès-verbal de la deuxième session ordinaire, prendront connaissance du rapport de l’ordonnateur, et la délibération du deuxième budget rectificatif, gestion 2025.

Le PDS a salué les efforts des FDS et VDP qui travaillent sans relâche pour le retour de la paix. A l’endroit de ses collaborateurs, M. Lankoandé leur a réitéré ses encouragements au regard des résultats engrangés et de l’utilisation à bon escient des moyens divers.

« Nous devons œuvrer à renforcer l’autorité de l’Etat en ayant pour boussole l’impartialité et la justice sociale vis-à-vis des usagers de nos services », a-t-il indiqué. Et pour y parvenir, le PDS informe que l’ordre et la discipline prônés par les plus hautes autorités du pays seront respectés dans toutes les sphères d’activités de la commune afin de promouvoir le développement endogène.

Membre présente à la session, Hinissan Konfé/Gnessien a salué l’apport considérable de la délégation spéciale dans le domaine de l’éducation. « Malgré la modicité des moyens, la délégation spéciale appuie le fonctionnement des Circonscriptions d’éducation de base de la commune de Ouahigouya », confie-t-elle.

Pour Madi Belem, membre et représentant des services techniques, le rapport de budget présenté à l’assistance est très appréciable. « Le rapport a été très bien élaboré avec des rubriques et des détails qui nous permettent de comprendre aisément le contenu et les orientations budgétaires », précise-t-il.

L’ensemble des membres espèrent de bonnes perspectives pour la commune qui est déjà en plein chantiers de développement.

Agence d’Information du Burkina

pn/as/ata