Kénédougou : L’équipe FC Leader remporte la 5e édition du tournoi de la cohésion sociale

Orodara, 23 sept. 2025 (AIB)- La Présidente de la délégation spéciale (PDS) de la commune de N’Dorola, Fatoumata Ouédraogo, a présidé, le samedi 20 septembre 2025 à N’dorola, la finale de la 5ᵉ édition du tournoi maracana de la cohésion sociale organisée par Dieudonné Ouédraogo. L’équipe FC Leader a remporté la finale face à l’équipe FC Alliance par le score de 2 buts à 0.

Au terme d’un match disputé avec intensité et fair-play, c’est l’équipe FC Leader qui a triomphé, s’adjugeant ainsi le trophée de cette 5e édition, face à celle FC Alliance, par le score de 2 buts à 0.

L’équipe victorieuse a reçu une enveloppe financière de 60 000 F CFA, la médaille d’or, 2 lots de jeux de maillots et un ballon.

Quant à l’équipe FC Alliance, elle est repartie avec la somme de 40 000 F CFA, un jeu de maillots, 16 médailles de bronze et un ballon.

Placée sous le thème « Mobilisation des jeunes de N’Dorola autour du football, facteur de paix et de cohésion sociale », cette édition a réuni les filles et fils de la commune autour d’un objectif commun qui est le renforcement de l’unité, la solidarité et le vivre-ensemble à travers le sport.

Le parrain, Arouna Barro, a salué l’initiative qui, au-delà de l’aspect compétitif, contribue à la promotion de la paix et de la cohésion dans un contexte national exigeant des actions collectives fortes.

Cette compétition, qui s’impose d’année en année comme un pilier de la vie sociale locale illustre parfaitement comment le sport peut servir d’outil de dialogue, d’inclusion et de paix au sein des communautés.

