Kourweogo : L’équipe de Dintiguè Koudogo remporte la coupe Naaba Boulga

Boussé, 22 sept. 2025 (AIB)- Le président de la délégation spéciale de la commune de Boussé, Issaka Gamentoré, a présidé, le samedi 21 septembre 2025, la finale de la 1ère édition du tournoi de football maracana initié par Naaba Boulga de Dintiguè Koudogo. L’équipe locale a remporté le trophée face à la Jeunesse unie pour le foot (JUF -FC), par un but à zéro.

La rencontre s’est jouée sur le terrain du village de Dintiguè Koudogo, situé au secteur 4 de Boussé, devant un public nombreux et enthousiaste.

Au terme d’un match serré, les hôtes se sont imposés et ont décroché la coupe dotée d’une enveloppe de 50 000 FCFA, d’un ballon et d’un jeu de maillots.

Les finalistes malheureux sont repartis avec 30 000 FCFA, un ballon et un jeu de maillots.

L’évènement a été marqué par des prestations d’artistes et des jeux de “ rakiré ‟ et partage de mets locaux.

Placée sous le thème « Sport, facteur de cohésion sociale et de renforcement des relations intercommunautaires », la compétition a regroupé huit équipes, dont celle de Soala, village de la commune de Nanoro, lié à Dintiguè Koudogo par la parenté à plaisanterie.

Représentant le Naaba, Martin Ouédraogo, a indiqué que ce tournoi vise à rapprocher les communautés, tout en valorisant la parenté à plaisanterie qui, depuis des générations, contribue à renforcer l’unité et à prévenir les conflits.

Il a souhaité que cette première édition devienne une tradition annuelle, rassemblant la jeunesse autour du sport et de la paix.

La parrain, Boukary Diallo, a salué le comité d’organisation et rappelé que la compétition a été un moment de brassage, d’humour et de fraternité, des valeurs essentielles pour lutter contre la division et la stigmatisation.

Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Boussé, Issaka Gamentoré, a félicité les finalistes et a remercié le promoteur ainsi que les organisateurs pour cette initiative qui contribue au vivre-ensemble.

