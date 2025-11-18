Burkina-Yatenga/Séguénéga-Éducation

Yatenga/Éducation : Le Conseil d’école de Séguénéga « C » met en place son bureau

Séguénéga, 17 nov. 2025 (AIB) – L’école primaire publique de Séguénéga « C » a organisé une assemblée générale d’élection du bureau exécutif du conseil de l’école et a profité pour récompenser les membres des anciens bureaux, a constaté samedi l’AIB.

À l’issue des élections, Adana Niampa a été désigné par ses pairs pour présider le bureau exécutif du Conseil de l’école de Séguénéga « C ».

Au nom des membres du nouveau bureau élu, M. Niampa s’est engagé à travailler dans la transparence et dans une bonne coopération avec le corps enseignant, pour le bonheur des élèves.

À la faveur de cette assemblée, des enseignants dévoués de l’école ainsi que certains membres des anciens bureaux ont été récompensés.

L’assemblée a vivement souhaité le retour de la paix dans la commune de Séguénéga et au Burkina Faso en général, afin de faciliter le bon déroulement des activités pédagogiques durant l’année scolaire 2025-2026.

Agence d’information du Burkina

