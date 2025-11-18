Burkina/Banwa-Education-Solidarité-Dɛmɛ-Sira

Banwa : Les élèves de l’école Solenzo ‘’A’’ et Bèhoun mettent en place un panier de solidarité

Solenzo,17 Nov 2025(AIB) – Les élèves de l’école Solenzo ‘’A ‘’et de Bèhoun ont mis en place un panier de solidarité, lors de la montée des couleurs le lundi 17 novembre 2025, marquant le lancement de la campagne de solidarité nationale dénommée « Dɛmɛ Sira ».

Les élèves des deux écoles et les enseignants des écoles de la ville se sont retrouvés autour du mât de l’école Solenzo ‘’A’’ pour la levée des couleurs synchronisée de la campagne nationale de solidarité.

Des élèves habillés en pionniers ont livré le message à leurs camarades et aux enseignants après la montée des couleurs où chacun a été invité à semer la graine de la solidarité.

Le message a été traduit en langues mooré et dioula pour les élèves de la classe de CP1 et de CP2. Ensuite, un panier de solidarité a été mis en place. Chaque élève a contribué pour la solidarité.

Chaque enseignant a été invité à poursuivre la sensibilisation dans les classes et aussi à continuer la quête du panier de solidarité durant cette période de solidarité.

Agence d’Information du Burkina

SO/Dnk/yos