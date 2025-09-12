Burkina-Liptako-Yagha-Sebba-Sécurité-Alimentaire-Echanges

Yagha : un comité technique échange sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle

Sebba 12 sept. 2025 (AIB)-La direction provinciale de l’agriculture, des ressources animales et halieutiques du Yagha a tenu ce lundi 8 septembre 2025 à Sebba, la première session du comité technique de conseil provincial de la sécurité alimentaire. Les acteurs ont échangé sur la situation alimentaire et nutritionnelle de la province autour des défis et des perspectives.

La salle de conférence de la mairie de Sebba a servi de cadre, le lundi 8 septembre 2025, à la première session du comité technique de conseil provincial de la sécurité alimentaire. Placée sous le thème « Situation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la province du Yagha : défis et perspectives », la rencontre a mobilisé des responsables administratifs, techniques et humanitaires.

Le représentant du président de la délégation spéciale de Sebba, Amadou Mamoudou a salué l’initiative et exhorté les participants à travailler dans un esprit de collaboration afin de dresser une situation réelle et constructive.

Au cours des échanges, le directeur provincial de l’agriculture Soma Adama a dressé un état des lieux de la campagne humide en cours. Selon lui, les appuis mobilisés et la résilience des producteurs permettent d’espérer une amélioration relative de la sécurité alimentaire à la fin des récoltes.

Toutefois, il a reconnu que la situation reste préoccupante, notamment dans les communes de Sebba et Solhan, toujours sous pression sécuritaire. Le directeur provincial de l’action humanitaire a, pour sa part, fait le point des difficultés liées à l’accessibilité et à la disponibilité des vivres dans ces localités. Des stratégies de gestion temporaire sont mises en œuvre en attendant l’arrivée de convois sécurisés et l’issue des récoltes.

A l’issue des travaux, les participants ont formulé plusieurs recommandations. Elles portent entre autres sur l’amélioration de la mobilité des services techniques pour un meilleur suivi des activités, l’organisation régulière de convois de ravitaillement, la facilitation de l’accès aux vivres dans les zones enclavées, ainsi que la mise en œuvre d’activités génératrices de revenus pour renforcer le pouvoir d’achat des populations.

Le directeur provincial de l’agriculture a exprimé sa satisfaction quant à la qualité des échanges, tout en assurant que les recommandations seront transmises et suivies auprès des autorités compétentes.

Agence d’information du Burkina

