Burkina : Ag Ibrahim Mohamed dédie son second livre à l’essor du secteur minier

Ouagadougou, 12 sept. 2025 (AIB)- L’écrivain, Ag Ibrahim Mohamed a dédicacé mercredi, son deuxième livre intitulé « Burkina Faso : Un ténor de l’or », en vue d’apporter sa contribution au développement du secteur minier en plein essor dans le pays.

« Mon ouvrage est une contribution sur le potentiel du secteur minier burkinabè, son évolution, sa gestion, ses retombées économiques, sa résilience et les perspectives», a affirmé l’auteur du livre, Ag Ibrahim Mohamed.

Pour lui, le livre intitulé « Burkina Faso : Un ténor de l’or », qui comporte 6 parties, 20 chapitres, 345 pages, est également un regard fait sur le secteur minier aurifère du pays.

L’auteur s’exprimait jeudi, lors de la présentation officielle de sa deuxième œuvre, à la librairie Mercury sise à la Zone d’activités diverses (ZAD) de Ouagadougou, en présence d’anciens ministres, d’autorités, de parents et d’amis. « L’or représente 96% du secteur extractif, 15% du Produit intérieur brut (PIB), 25% des recettes fiscales et 84% des exportations en 2024 au Burkina Faso », a signalé Ag Ibrahim Mohamed. De son avis, l’or a généré comme recettes en 2024,548 milliards de F CFA contre 9 milliards de F CFA en 2008.

L’écrivain a fait remarquer que selon les techniciens, 22% du territoire burkinabè est couvert par des roches qui contiennent de l’or. « Lorsqu’on inaugurait la mine industrielle en 2007 à Taparko, nous étions 0,4 tonnes d’or et en 2024, nous sommes 61,4, toute chose qui traduit une exposition exponentielle dans le domaine minier », a-t-il soutenu. M. Mohamed a par ailleurs indiqué, que le secteur regroupe près de 2 millions d’orpailleurs sur 800 sites pour l’ensemble du pays.

L’auteur a rappelé que toute la production du Burkina était industrielle avec moins d’une tonne d’or pour l’exploitation artisanale et en 2024, la Société nationale des substances précieuses (SONAP) a collecté 8 et 10 tonnes de janvier à juin 2025.D’après l’écrivain, deux raisons l’ont poussé à écrire le livre dont la première est de partager son expérience dans les mines de 2009 à 2021 et la deuxième consiste à rendre hommage aux géologues, dans un contexte de boom minier. Ag Ibrahim Mohamed, a noté que les différents acteurs ont su faire du Burkina, un pays de pauvreté élevé avec une douzaine de mines industrielles dont l’or étant depuis est le premier produit d’exportation et pourvoyeur d’emplois . L’auteur qui est un ancien directeur du Fonds d’appui à la presse privée (FAPP) est à son deuxième livre après celui intitulé « les pépites d’Essakane » paru en septembre 2023.

