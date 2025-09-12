BURKINA-LOROUM-CULTURE-REGIONALES

Loroum : 35 artistes mobilisés pour défendre les couleurs de la province

Titao, 12 sept. 2025 (AIB)- Les compétitions de la semaine régionale de la culture du Yaadga, s’ouvrent dans la soirée du vendredi 12 septembre 2025 à Ouahigouya. 35 artistes issus de plusieurs catégories ont été mobilisés pour arracher le ticket de la Semaine nationale de la culture (SNC), Bobo 2026.

Ils sont au total 35 artistes et encadreurs mobilisés dans la province du Loroum, pour prendre part aux éliminatoires régionales de la Semaine nationale de la culture (SNC), Bobo 2026.

Ils sont regroupés au sein de 03 troupes : Le Nuguri de Toulfé évolue dans la catégorie vedette de la chanson traditionnelle, la troupe Relwendé de Noogo et la troupe Relwendé de Bouna, sont classées en danse traditionnelle pool adulte.

Deux femmes, Mamouna Kagoné et Marie Pierre Yampa, ont été engagées en art culinaire dans 04 plats différents.

Le directeur provincial de la culture du Loroum, Issaka Salgo, s’est félicité de l’engagement et de la détermination des artistes malgré le contexte sécuritaire difficile que connait la province.

«J’adresse mes encouragements aux artistes pour leur engagement qui contribue à honorer et représenter la province du Loroum parce que cela fait au moins deux éditions que la province n’a pas pris part aux compétitions», a-t-il indiqué.

Issaka Salgo, a lancé un appel aux filles et fils du Loroum à soutenir les ambassadeurs de la culture du Loroum.

Les éliminatoires régionales de la culture pour la région de Yaadga en prélude à la SNC 2026, se tiennent du 12 au 13 septembre 2025 à Ouahigouya.

Agence d’information du Burkina

ASO/hb/oo