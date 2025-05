Visite officielle du Président du Faso à Moscou : les ministres de la Défense de l’AES reçoivent des orientations du Capitaine Ibrahim TRAORÉ

(Moscou, 10 mai 2025, GMT+3). Le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a accordé une audience ce vendredi 09 mai, dans l’après-midi, aux ministres chargés de la Défense de la Confédération des États du Sahel.

Les ministres chargés de la Défense ont rendu compte de la situation sécuritaire dans l’espace AES au Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, présent à Moscou dans le cadre de la célébration du 80e anniversaire de la Grande victoire russe lors de la deuxième Guerre mondiale.

» Nous avons particulièrement fait le point de l’avancée concrète de la mise en œuvre de la Force unifiée de l’AES qui enregistre des victoires sur le terrain « , souligne le porte-parole de la délégation, le ministre malien de la Défense et des anciens Combattants, le Général de corps d’armée, Sadio CAMARA.

Le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a donné aux ministres chargés de la Défense de nouvelles orientations en vue d’engranger plus de résultats positifs dans la lutte contre le terrorisme.

Selon le ministre malien de la Défense : » à travers une lecture de l’environnement géopolitique et géostratégique internationale, régionale et sous-régionale, Son Excellence le Président du Faso a donné des orientations et conseils à même d’accélérer le processus de reconquête de l’espace confédéral « .

Ces orientations participeront à la transformation » des victoires tactiques en victoires stratégiques pour le retour de la paix et la stabilité » dans l’espace AES.

Direction de la communication de la Présidence du Faso