FOOT-BFA-SPORT-FIFA-U17-INTERPELLATION-SUPPORTEUR-QATAR2025

Un supporteur burkinabè interpelé, jugé puis relaxé à Doha après la qualification du Burkina pour les 1/4 de finale du Mondial U17

Doha, 20 nov. 2025 (AIB)-Un jeune supporteur, passionné du football et laissant déborder sa joie après la qualification en quart de finale du mondial U17 des Etalons cadets mardi dernier, avait été interpelé par la Police de Doha, mais a été relaxé après un jugement mercredi grâce à l’intervention de l’ambassade du Burkina Faso au Qatar.

C’est après un jugement que le jeune Toé a été relaxé, un jour après son interpellation, selon le chargé d’affaires par intérim de l’ambassade du Burkina Faso au Qatar Amidou Coulibaly. Le diplomate burkinabè explique qu’il risquait une amende de près de 15000 Riyals (devises du Qatar ), soit plus de 2 millions de FCFA, assortis d’un rapatriement.

Mais grâce à l’intervention de l’ambassade et de la communauté burkinabè au Qatar, le supporteur a regagné son domicile et sera de la partie vendredi au stade pour supporter les Etalons cadets lors des quarts de finale du mondial U17 qui oppose le Burkina Faso à l’Italie .

En rappel mardi dernier, jour de la qualification des U17 burkinabè pour les quarts de finale, c’était la liesse totale dans les gradins et en bordure du terrain. Le jeune supporteur avait réussi à se soustraire de la vigilance des policiers et a franchi la barrière policière pour se retrouver sur le terrain avec les joueurs qui exultaient, pour prendre une photo avec un jeune Etalon. C’est là que les forces de l’ordre ont mis la main sur lui.

« Ce qui s’est passé, c’est juste la fougue de la joie, la passion. Il était tellement heureux de cette victoire contre l’Ouganda qu’ils c’est retrouvé sur le terrain. On l’a interpelé pour le recadrer. S’il avait touché un membre de l’équipe adverse ça allait nous causer un gros problème », explique le représentant des personnes sages de la communauté burkinabè du Qatar Aboubacar Younga.

Il a profité lancer « un message de sensibilisation au reste de la communauté burkinabè pour que chacun supporte l’équipe tout en respectant les consignes policières ».

Au Qatar dans la majeure partie des infractions commises par les étrangers, lorsqu’on te juge, tu es par la suite rapatrié.

Agence d’information du Burkina

as/ata