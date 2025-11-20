RUSSIE-TATARSTAN-KAZAN-VISITE-UNIVERSITE

L’Université de Kazan accueille 2400 étudiants africains dans le cadre de sa coopération avec le continent

Kazan, 20 nov. 2025 (AIB)- Les représentants de 10 agences de presse africaine, à l’occasion d’une tournée internationale TASS-Afrique, ont visité mercredi, L’Université fédérale de Kazan, dans la République russe de Tatarstan. Les professionnels des médias ont appris que 2400 africains y étudient dans plusieurs domaines de recherche dans le cadre de sa coopération avec le continent.

Selon le vice-recteur aux relations extérieures de l’Université fédérale de Kazan, Timirkhan Alichev, l’établissement a accueilli 13 000 étudiants internationaux de 102 pays, dont 2400 étudiants africains.

Il a également informé les journalistes de la présence d’une antenne de l’Université en Égypte et qui accueille près de 2000 étudiants.

« Le mode d’admission des étudiants étrangers dans notre Université se fait par deux moyens. Soit ils obtiennent des bourses à partir de nos représentations diplomatiques, soit ils s’inscrivent sur titre et payent la scolarité », a précisé le vice-recteur aux relations extérieures de l’Université, Timirkhan Alichev.

M. Alichev a rassuré que leurs relations avec les partenaires africains sont au beau fixe et que même des ambassadeurs viennent à la rencontre de leurs ressortissants étudiants à l’Université.

Notons que l’Université fédérale de Kazan est un prestigieux établissement d’enseignement supérieur qui a connu de grandes figures scientifiques et leurs découvertes majeures. L’Université a aussi connu d’illustres étudiants tels que Vladimir Lénine, révolutionnaire bolchévique, idéologue, théoricien communiste et homme d’Etat russe, ainsi que Léon Tolstoï, écrivain, auteur de plusieurs chefs d’œuvres dont « Guerre et paix ».

Agence d’Information du Burkina

BBP/ata