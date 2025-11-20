Les Burkinabè brillent par l’exemplarité au Qatar

Doha, 20 nov. 2025 (AIB)-Les Burkinabè vivant au Qatar sont des exemples à travers leur comportement et leur dévouement au travail, forçant l’admiration du peuple de cette péninsule du Golfe Persique, a constaté l’AIB sur place.

« Le Burkinabè est un bon exemple au Qatar parce que les devanciers ont donné le meilleur d’eux-mêmes. Où qu’ils soient, ils ont toujours apporté quelque chose de positif. Ils ont toujours été exemplaires et cela a favorisé la présence de la représentation diplômatique, l’ambassade ici », a confirmé cet état de fait, le représentant des personnes sages de la communauté burkinabè du Qatar Aboubacar Younga.

Il explique que ce modèle de comportement « va plus améliorer les relations bilatérales entre le Burkina Faso et le Qatar. Nous rappelons toujours aux Burkinabè d’ici qu’ils doivent toujours faire preuve d’intégrité pour hisser haut les couleurs du pays ».

Le chargé d’affaires par intérim de l’ambassade du Burkina Faso au Qatar Amidou Coulibaly souffle que par moment, pour des embauches, certaines structures recommandent que les employés soient des Burkinabè, tant les Qataris ont confiance aux Burkinabè. Cette situation a même facilité la relaxation du jeune supporteur qui avait été interpelé par la Police de Doha mardi dernier.

La communauté burkinabè au Qatar est bien organisée que les membres ne se perdent pas de vue. « Chaque Burkinabè qui quitte le pays, recherche une vie meilleure et c’est pour ramener cette vie meilleure au Burkina Faso. Mais en même temps nous essayons de rester en contact avec la mère patrie », explique Aboubacar Younga.

« Nous créons des rencontres pour amener les Burkinabè du Qatar à s’investir et à chercher des partenaires pour investir au Burkina Faso. On vit en communauté, le pays nous manque mais le fait de se rencontrer, crée une famille », ajoute-t-il.

Les Burkinabè du Qatar disent avoir au quotidien les nouvelles du pays. Ils ont même déjà contribué pour le Fonds de soutien patriotique l’année dernière. « C’est moi même qui me suis déplacé pour remettre cette contribution au ministre des affaires étrangères. Cette année encore, nous sommes dans cette démarche », rassure M. Younga.

Ils explique qu’ils font des collectes lors des rencontres de la communauté. « Nous sommes organisés de telle sorte que chaque fin d’année nous ayons des fonds à remettre aux FDS. Nous faisons également des sensibilisations sur les réseaux sociaux pour accompagner la mère patrie car nous sommes tous des ambassadeurs du Burkina Faso et nous représentons valablement le Burkina Faso ici ».

Agence d’information du Burkina

